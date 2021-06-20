砸錢買疫苗！ 楊應超：台積電、德國、台灣三方都贏

台灣疫苗短缺，台積電（2330）19日重磅宣布購買500萬劑BNT疫苗，對此科克蘭資本董事長楊應超表示，台積電手握晶片就是最佳籌碼，能和德國政府商議晶片換取疫苗，且若最終順利取得，不僅確保台積電和全球半導體產業運作無虞，德國樂意拿到晶片，台灣政府和人民也獲得幫助，可說是「三贏」之計。

楊應超表示，台積電是全球晶圓代工龍頭，在當前晶片短缺，台積電表達和德國政府協商買疫苗的意願，對台積電、德國政府當然是好事。不論國際談判或國際貿易，都是在商言商，買疫苗也有代價，台積電手握晶片就是最好的籌碼。

楊應超日前接受CNBC專訪，被問到台灣最大的挑戰是什麼？他直言本土疫情爆發，讓半導體產業面臨威脅，是比缺電、缺水還迫切要解決的問題，因為晶片短缺已經嚴重影響其他產業。因此市場應該樂見，台積電運用晶片優勢換疫苗。

楊應超指出，幾個月前，市場就熱烈討論晶片換疫苗，國際談判最重要是實力，台積電就是有實力的公司。雖然現在提有點晚，但這是對的事，更重要是未來如果買成，對台積電、德國政府、台灣人民都是贏。

楊應超也補充，BNT單劑疫苗約20-40美金，台積電若買足500萬劑，斥資台幣30-60億元對營運影響不大。不過因為消息突然，很多投資人關心資訊透明，但董事會並無相關紀錄，未來台積電需要多做溝通，讓市場充分理解。