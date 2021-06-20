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瑞銀論壇明日展開 鴻海董座劉揚偉將開場致詞

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

瑞銀證券台灣企業論壇（Taiwan Virtual Conference 2021）將於明（21）日至23日登場，鴻海（2317）集團董事長劉揚偉受邀線上與會致詞。

瑞銀台灣論壇為外資在台年度三大論壇之一，因應新冠疫情蔓延，今年將採線上模式進行，將在6月21~23日舉行，論壇關注全球總經變化，也會聚焦於先進邏輯半導體產業、電子硬體與傳統車用供應鏈競爭、科技產業多元重新在地化、ESG投資等。

目前與會的企業有台積電（2330）、聯電（2303）、鴻海、欣興（3037）、大立光（3008）、聯發科（2454）、宏碁（2353）、亞德客-KY（1590）、亞泥（1102）、華碩（2357）、國泰金（2882）、慧榮科技、奇景光電等國內外約60家。

鴻海 瑞銀

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