TV產品 轉向買方市場

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

電視面板報價漲勢6月持續收斂，甚至已有部分產品「漲不動」，市場關注第3季電視面板走向。業界人士預期，下季在終端市場銷售放緩、晶片缺口縮小下，會使電視面板從上半年純賣方市場，逐漸朝買方市場移動，重複下單效應也將跟著退潮。

今年上半年由於宅經濟推動終端產品銷售暢旺，加上零組件緊缺，壓抑面板產能，市場出現重複下單情況，成為面板漲價一大助力。不過到下半年，歐美地區逐步解封，預期會削弱民眾對電視、顯示器等購買需求，力晶旗下晶合集成主供面板驅動晶片（DDI）的N1產線產能逐步拉升，第4季可達滿產，晶片緊缺問題獲得緩解，也將提升面板產能。

市調機構TrendForce研究副總邱宇彬分析，當市場需求走弱，供給又增加，客戶訂單就會比較貼近實際需求量，重複下單會減緩；如果市場浮現供過於求現象，甚至出現跌價時，買方就會開始醞釀等待心態，甚至因為期待下個月價格更低，採購量還會低於實際需求量。不過他強調，面板需求不會在第3季「急凍」，而是緩步調節，供需調整有序。

TrendForce預期，即使下半年有新的晶片產能開出，DDI供應仍會吃緊，時序控制晶片供貨缺口難以在短期有效解決，這二項零組件的供給情況，會是影響2022年面板市況關鍵所在。

電視面板 控制晶片

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