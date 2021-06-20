面板雙虎 強攻醫療、電競

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導
圖／經濟日報提供
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日本、韓國面板廠逐步退出LCD面板生產業務，可望助攻友達、群創在醫療及電競面板市場進一步拿下全球龍頭地位。雙虎目前已聯手取得全球醫療面板過半市占；友達更在電競面板老大三星顯示器（SDC）退出後，將取而代之成為全球電競面板龍頭。

外媒報導，日本松下液晶顯示器株式會社（PLD）已決定在今年完全結束LCD生產業務，並將拍賣姬路8.5代廠生產設備及其他儀器共約9,000項，顯示即使面板市況轉好，也不戀棧。

松下過去在專業醫療面板市占率近四成，友達、群創緊追在後，去年市占率合計已超過五成。在松下退出後，雙虎可望持續搶進醫療面板市場，爭奪龍頭地位。

友達總經理柯富仁指出，在疫情催化、各國新基礎建設及政策等影響下，醫療面板未來成長空間大，預期友達今年在醫療顯示器相關業務會有雙位數成長。

群創董事長洪進揚在致股東報告書當中表示，群創以量少質精打造診斷、手術、超音波等高品質應用面板，延伸出可撓性以及可攜式X光偵測儀醫療設備，站穩全球醫療用顯示面板第一品牌。

電競面板方面，儘管三星顯示器延後退出LCD市場，預計在2022年底才會完全結束產線營運，但接下來將主要供應電視面板給自家集團電視部門使用，監視器面板預期只會供應到本季底，電競面板龍頭寶座將拱手讓人。

三星顯示器去年在電競面板市場仍有近37%市占率，今年預計大幅萎縮至僅剩1%。三星退出後，最大受惠者是原為市場老二的友達，今年市占率可望達到33%，成為全球電競面板老大；華星光電、京東方分占二、三名。

電視面板 電競 友達

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