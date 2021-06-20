歐美復甦 機殼需求暢旺

儘管缺櫃、缺料影響第2季伺服器產業業績表現，但因歐美地區疫情趨緩，加上資料中心需求持續增長，市場樂觀看待伺服器產業；其中機殼需求暢旺，勤誠、營邦受惠最深，估計下半年將優於上半年。

除歐美市場復甦，英特爾、超微的伺服器新平台也將在下半年導入伺服器產業，預料將掀起一波換機潮，二大因素將共同推升伺服器市場恢復往日榮景。

根據TrendForce研究顯示，企業對雲端服務需求近兩年持續增溫，無論是人工智慧抑或新興科技應用，雲端服務憑藉較彈性成本優勢成為多數企業優先考量，預估2021年全球伺服器出貨成長率將逾5%。

勤誠今年前五月營收33.14億元，年增15.6%，該公司看好隨英特爾、超微等新平台逐漸導入，帶動大型雲端客戶伺服器採購力道，中美兩大區域客戶營收貢獻預期皆將較去年成長，尤以美系客戶成長力道更強勁，今年營收可望逐季成長。

營邦今年前五月營收12.71億元，年減1.7%；營邦專攻機架式、高密度儲存伺服器機箱與系統。