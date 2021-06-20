雙缺效應 伺服器業先蹲後跳

全球缺櫃、缺船與塞港狀況未解，加上上游主晶片缺料，致使伺服器產業第2季訂單將遞延至第3季，本季包括中游機櫃、機殼、散熱，下游組裝廠業績均可能受影響，但下季度就會強力反彈，整體業績將先蹲後跳。

法人表示，資料中心需求暢旺，原本今年全球伺服器產業上半年有望較去年同期顯著成長，但由於上游晶片缺料，加上全球電子業即將步入消費性電子傳統旺季，伺服器晶片生產排程會受到擠壓，主晶片缺料暫時難解；在缺乏主晶片下，系統廠自然難以組裝出貨。

法人指出，即使伺服器品牌廠搶到料，但近期航班延誤及缺櫃狀況嚴重，即使伺服器組裝完成，依舊難以出貨，船不開出去，自然無法認列營收。據悉，伺服器因體型較大，且由機殼、散熱器、機櫃組成，每組伺服器均相當重，因此大多海運運輸，無奈全球海運既忙碌又塞港，甚至找不到貨櫃裝，訂單只好一再遞延。

國內伺服器供應鏈中，主機板由華碩、技嘉、微星供應，交換器為智邦、明泰，散熱供應商為超眾，滑軌供應商川湖，機殼廠有勤誠、營邦，連接器為嘉澤供貨，廣達、緯穎、英業達、緯創為代工廠。

不過，法人強調，雖然伺服器產業有部分訂單遞延，但並未消失，是延後出貨，對全年業績影響不大，只要市場需求強勁，最終仍會反映在供應鏈營收表現。 圖／經濟日報提供

此外，手握全球伺服器機殼市占率17%的勤誠日前指出，由於客戶未來幾季拉貨力道相當積極，有信心業績表現逐季成長，全年營收雙位數成長目標應可達陣。

勤誠認為，雖然機構產品現階段無缺料風險，但各項原物料成本持續上升，第2季漲勢無緩解跡象，勤誠首季起已積極與客戶協商，價格調整效益預期將於第2季末至第3季陸續反映。