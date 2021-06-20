聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積：購BNT疫苗 合約未定 不發重訊
台積電宣布將購買BNT疫苗捐贈政府，有小股東質疑台積電買疫苗是拿50億資金做非本業用卻未發重訊，台積電昨（19）日說明，台積電捐贈疫苗已由政府發布訊息，因未來採購還有冗長的程序，包括議價、包裝、運送等，在合約未敲定前，所有商業行為都無法確定，因此不會提交董事會決議，換句話說，也不會發布重訊。
台積電無條件捐贈500劑疫苗，將由董事長劉德音親自操刀，在取得政府授權書後立刻展開採購作業，雖然這項捐贈引發種種臆測，多數官員、醫師和民眾，在得知台積電終於出面捐疫苗，都肯定相當台積電，但對台積電保密都感到意外。
金管會證期局指出，上市櫃公司處分資產或重大影響公司財務狀況才需要發布重訊，因此要觀察公司捐贈是否影響到財務狀況。一般來說，公司做社會公益，通常不會影響公司經營狀況。
證交所也表示，有去跟台積電了解，台積電說因合約還有繁複的程序與漫長過程，確定合約內容才會提董事會。台積電只是釋出有捐贈的意願，但董事會還沒通過，證交所主要關注的是在董事會決議後，公司是否有依法發布重訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言