台積：購BNT疫苗 合約未定 不發重訊

台積電宣布將購買BNT疫苗捐贈政府，有小股東質疑台積電買疫苗是拿50億資金做非本業用卻未發重訊，台積電昨（19）日說明，台積電捐贈疫苗已由政府發布訊息，因未來採購還有冗長的程序，包括議價、包裝、運送等，在合約未敲定前，所有商業行為都無法確定，因此不會提交董事會決議，換句話說，也不會發布重訊。

台積電無條件捐贈500劑疫苗，將由董事長劉德音親自操刀，在取得政府授權書後立刻展開採購作業，雖然這項捐贈引發種種臆測，多數官員、醫師和民眾，在得知台積電終於出面捐疫苗，都肯定相當台積電，但對台積電保密都感到意外。

金管會證期局指出，上市櫃公司處分資產或重大影響公司財務狀況才需要發布重訊，因此要觀察公司捐贈是否影響到財務狀況。一般來說，公司做社會公益，通常不會影響公司經營狀況。

證交所也表示，有去跟台積電了解，台積電說因合約還有繁複的程序與漫長過程，確定合約內容才會提董事會。台積電只是釋出有捐贈的意願，但董事會還沒通過，證交所主要關注的是在董事會決議後，公司是否有依法發布重訊。