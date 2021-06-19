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京元電高風險移工PCR篩檢1405人 確診123人

中央社 / 苗栗縣19日電
圖為日前封測大廠京元電子在廠內辦理快篩。記者胡蓬生攝影／報系資料照
圖為日前封測大廠京元電子在廠內辦理快篩。記者胡蓬生攝影／報系資料照

苗栗縣政府今天表示，京元電子高風險移工的PCR篩檢結果出爐，包括採驗前就陸續發病確診的44人，總共篩檢1405人，確診123人，陽性率8.8%。

中央流行疫情指揮中心宣布今天國內新增127例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例、增20人病逝。苗栗縣未新增確診個案。

苗栗縣政府下午在疫情說明會中表示，目前已針對在集中檢疫所隔離的京元電子高風險移工做全面核酸檢測PCR篩檢，計有1361人，陽性79人，加上採驗前陸續發病確診的44人，合計篩檢1405人、確診123人，陽性率8.8%。

苗栗縣府指出，接下來將針對確診123人採一人一室，隔離於集中檢疫所與責任醫院，停止他們進入工廠、宿舍，把所有可能的傳播鏈切斷，未來仍持續以穩健的步伐，讓苗栗邁向復原，這波疫情朝清零的目標前進。

苗栗縣 疫情 移工 京元電

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