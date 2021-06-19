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東洋是阻擋郭董買疫苗三批團體之一？東洋回應不實言論

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

東洋（4105）今天（19日）表示，針對郭正亮在媒體表示「擋郭董買疫苗的派系團體，主要有3批人………第三批是以前閣揆林全任董座的東洋製藥」，台灣東洋有以下聲明如下：

1. 台灣東洋自去年公開宣布不再參與BNT疫苗採購後，即未再與政府部門就BNT疫苗採購事宜進行任何討論，自不可能、無意願亦無管道阻擋任何團體購買任何疫苗。

2. 有感於國內疫情嚴重，台灣東洋對於任何單位能夠協助國人取得疫苗均樂觀其成。

3. 郭正亮先生於媒體指稱，東洋製藥是阻擋郭台銘購買疫苗三批團體之一，顯屬不實言論，嚴重侵害東洋公司之商譽，希望郭正亮先生儘速澄清更正。

4. 為免造成社會大眾誤信對台灣東洋不實之指控，並維護公司權益，東洋公司將依法行使法律上之權利。

台灣東洋 疫苗 郭正亮

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