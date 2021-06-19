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南科新創團隊獲FITI創新創業激勵計畫傑出獎金、潛力獎

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南科新創團隊獲FITI創新創業激勵計畫傑出獎金、潛力獎。記者周宗禎／翻攝
南科新創團隊獲FITI創新創業激勵計畫傑出獎金、潛力獎。記者周宗禎／翻攝

南科創業工坊輔導4組新創團隊入圍科技部創新創業激勵計畫 (簡稱FITI），參與決選頒獎。南科管理局表示，團隊在昨天的頒獎典禮鋒芒畢露，其中「HanDo Lab」獲創業傑出獎及200萬元獎金，「VM-Fi聲麥無線」獲「創業潛力獎」。

南科管理局表示，102年設立南科創業工坊，已累計輔導培育97組新創團隊成立公司，資本額合計逾32億元、9隊進駐園區內育成中心、15隊成為園區科學事業，為建構完整創業生態系，也陸續引進StarFab及RainMaking等二加速器，輔導新創與企業共創，為新創提供試驗場域，歡迎「有想法、想成功」的創業者加入南科創業的行列。

這次獲獎團隊「HanDo Lab」打造一款新型電子義肢「AI Armature」，以AI取代以往容易失靈的肌電感測控制，搭載創新手勢辨識系統，身障朋友只需配戴AI視覺裝置在眼睛視角進行辨識，所有義肢動作都可自動進行，能夠幫助肌肉控制困難的斷肢者輕鬆使用義肢，且不須用另一隻手輔助，更可支持雙手工作與活動。​

獲「創業潛力獎」的「VM-Fi聲麥無線」，AI即時語音翻譯服務結合無線通訊技術、廣播至現場聽眾手機，聽眾只要使用個人的智慧型手機，搭配APP，即可即時接收經由AI語音翻譯的現場導覽；在團體導覽、研討會、課程等多人場合能兼顧外國朋友需求，不需要很多口譯人員協助。

南科新創團隊獲FITI創新創業激勵計畫傑出獎金、潛力獎。記者周宗禎／翻攝
南科新創團隊獲FITI創新創業激勵計畫傑出獎金、潛力獎。記者周宗禎／翻攝

創業 義肢 智慧型手機

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