南科新創團隊獲FITI創新創業激勵計畫傑出獎金、潛力獎

南科創業工坊輔導4組新創團隊入圍科技部創新創業激勵計畫 (簡稱FITI），參與決選頒獎。南科管理局表示，團隊在昨天的頒獎典禮鋒芒畢露，其中「HanDo Lab」獲創業傑出獎及200萬元獎金，「VM-Fi聲麥無線」獲「創業潛力獎」。

南科管理局表示，102年設立南科創業工坊，已累計輔導培育97組新創團隊成立公司，資本額合計逾32億元、9隊進駐園區內育成中心、15隊成為園區科學事業，為建構完整創業生態系，也陸續引進StarFab及RainMaking等二加速器，輔導新創與企業共創，為新創提供試驗場域，歡迎「有想法、想成功」的創業者加入南科創業的行列。

這次獲獎團隊「HanDo Lab」打造一款新型電子義肢「AI Armature」，以AI取代以往容易失靈的肌電感測控制，搭載創新手勢辨識系統，身障朋友只需配戴AI視覺裝置在眼睛視角進行辨識，所有義肢動作都可自動進行，能夠幫助肌肉控制困難的斷肢者輕鬆使用義肢，且不須用另一隻手輔助，更可支持雙手工作與活動。​