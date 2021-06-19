南科新創團隊獲FITI創新創業激勵計畫傑出獎金、潛力獎
南科創業工坊輔導4組新創團隊入圍科技部創新創業激勵計畫 (簡稱FITI），參與決選頒獎。南科管理局表示，團隊在昨天的頒獎典禮鋒芒畢露，其中「HanDo Lab」獲創業傑出獎及200萬元獎金，「VM-Fi聲麥無線」獲「創業潛力獎」。
南科管理局表示，102年設立南科創業工坊，已累計輔導培育97組新創團隊成立公司，資本額合計逾32億元、9隊進駐園區內育成中心、15隊成為園區科學事業，為建構完整創業生態系，也陸續引進StarFab及RainMaking等二加速器，輔導新創與企業共創，為新創提供試驗場域，歡迎「有想法、想成功」的創業者加入南科創業的行列。
這次獲獎團隊「HanDo Lab」打造一款新型電子義肢「AI Armature」，以AI取代以往容易失靈的肌電感測控制，搭載創新手勢辨識系統，身障朋友只需配戴AI視覺裝置在眼睛視角進行辨識，所有義肢動作都可自動進行，能夠幫助肌肉控制困難的斷肢者輕鬆使用義肢，且不須用另一隻手輔助，更可支持雙手工作與活動。
獲「創業潛力獎」的「VM-Fi聲麥無線」，AI即時語音翻譯服務結合無線通訊技術、廣播至現場聽眾手機，聽眾只要使用個人的智慧型手機，搭配APP，即可即時接收經由AI語音翻譯的現場導覽；在團體導覽、研討會、課程等多人場合能兼顧外國朋友需求，不需要很多口譯人員協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言