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苗栗電子廠群聚染疫事件 蘇揆下午視察京元電

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
圖為京元電子苗栗縣竹南廠示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照
圖為京元電子苗栗縣竹南廠示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照

苗栗縣的電子廠移工群聚染疫事件，至今已逐步穩定，18日新增22例移工確診個案。行政院今（19）日行政院長蘇貞昌的行程， 將於下午3時前往苗栗縣境內的京元電（2449）視察「苗栗電子廠防疫加強工作」。

根據中央流行疫情指揮中心與地方政府公布的資料，苗栗縣18日昨新增的26例確診個案中，有22例移工，其中包括為京元電子11例、智邦科技5例、京鼎電子1例、承鼎電子2例、超豐電子1例、力積電子1例、智晶光電1例。

此22例移工確診個案，皆在6月初即隔離於集中檢疫所，並採1人1室隔離10到14天，均無公共活動史，對於社區及工廠未產生影響。本國籍4例也為苗栗縣確診個案匡列的接觸者，現收治於醫院及集中檢疫所。 

移工 智晶光電

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