中科視訊輔導新創團隊見成果！2團隊各獲200萬創業獎金

中部科學園區管理局配合防疫改採線上視訊會議輔導24組新創團隊，在昨天的科技部「創新創業激勵計畫」線上頒獎典禮上遞出漂亮成績單。其中「碳鑫資材科技」及「VorteSonic」新創團隊勇奪科技部創業傑出獎，各獲200萬元的創業獎金。

中科管理局說，輔導的24組新創團隊參加科技部110年「創新創業激勵計畫」第一梯次競賽，8組挺進最終15強參加決選，昨晚除了2團隊拿下「創業傑出獎」外，另有「VM-FI聲麥無線」、「無電燚City」與「GTA Robotics」等3團隊獲得「創業潛力獎」，各抱回25萬元創業獎金。

「碳鑫資材科技」由中科管理局單獨輔導，提供創新的材料讓客戶簡單、環保方式進行城市採礦；「VorteSonic」研發超音波漩渦溶栓技術，運用龍捲風原理，疏鬆血栓結構，將血栓溶解藥物導入血栓深層，達成高效率溶栓。

「VM-FI聲麥無線」開發一對多AI語音即時翻譯，「無電燚City」透過電足跡數據應用服務，遠離電線走火。「GTA Robotics」以開發教育、競賽的人型機器人等，獲得創業潛力獎。