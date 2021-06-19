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中科視訊輔導新創團隊見成果！2團隊各獲200萬創業獎金

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「碳鑫資材科技」新創團隊勇奪科技部創業傑出獎，獲200萬元創業獎金。圖／中科管理局提供
「碳鑫資材科技」新創團隊勇奪科技部創業傑出獎，獲200萬元創業獎金。圖／中科管理局提供

中部科學園區管理局配合防疫改採線上視訊會議輔導24組新創團隊，在昨天的科技部「創新創業激勵計畫」線上頒獎典禮上遞出漂亮成績單。其中「碳鑫資材科技」及「VorteSonic」新創團隊勇奪科技部創業傑出獎，各獲200萬元的創業獎金。

中科管理局說，輔導的24組新創團隊參加科技部110年「創新創業激勵計畫」第一梯次競賽，8組挺進最終15強參加決選，昨晚除了2團隊拿下「創業傑出獎」外，另有「VM-FI聲麥無線」、「無電燚City」與「GTA Robotics」等3團隊獲得「創業潛力獎」，各抱回25萬元創業獎金。

「碳鑫資材科技」由中科管理局單獨輔導，提供創新的材料讓客戶簡單、環保方式進行城市採礦；「VorteSonic」研發超音波漩渦溶栓技術，運用龍捲風原理，疏鬆血栓結構，將血栓溶解藥物導入血栓深層，達成高效率溶栓。

「VM-FI聲麥無線」開發一對多AI語音即時翻譯，「無電燚City」透過電足跡數據應用服務，遠離電線走火。「GTA Robotics」以開發教育、競賽的人型機器人等，獲得創業潛力獎。

中科管理局說明，防疫期間透過線上視訊會議接受管理局即時輔導或與業師直接交流請益，保持彈性與維持效率，確保新創團隊持續發展與競爭力。輔導新創創業不遺餘力，透過創業課程、業師輔導、廠商鏈結、資金媒合等一站式輔導服務，陪伴新創團隊成長、茁壯，帶動國內創新創業風潮，同時協助學研機構將研發成果加速產業化。

「VorteSonic」新創團隊勇奪科技部創業傑出獎，獲200萬元創業獎金。圖／中科管理局提供
「VorteSonic」新創團隊勇奪科技部創業傑出獎，獲200萬元創業獎金。圖／中科管理局提供

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