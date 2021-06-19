企業生日快樂／訊連「歸零」轉型 強攻三領域

台灣軟體企業龍頭訊連今年迎來25歲生日，近年業務重心從PC搭售的影音播放及編輯軟體，轉型到訂閱制PC-Create產品、行動裝置App，並投身人臉辨識領域，這家老字號大廠活力十足，不見老態。訊連董事長暨總經理黃肇雄表示，訊連把自己「歸零到1歲」，如新創公司般勇於投資、衝刺成長。他並強調「今天的投資，未來都會加倍收回來」。

訊連成立於1996年，旗下Power DVD影音播放軟體採取PC搭售模式，聞名全球，拿下多媒體影音播放軟體龍頭，市占率高達九成以上。不過，隨著PC產業邁入高原期，訊連成長動能逐漸疲軟，黃肇雄體認到訊連需要轉型，因而迅速發展出訂閱制PC-Create產品、App，以及人臉辨識等三大成長型產品線。

2020年第4季，這三大產品線營收占比總和已正式超越原先主要的PC-OEM及光碟機搭售軟體，成為訊連的營運支柱。表現最亮眼是採取B2C模式的訂閱制PC-Create產品，截至去年第4季，訂閱用戶數突破13萬人，去年每季用戶數成長幅度都超過15%，年約用戶比率穩定維持在九成以上。

綁住消費者 大方給甜頭

對於這張轉型成績單，黃肇雄說「非常成功」，讓他鬆一大口氣。訊連從2015年開始朝著訂閱制的方向邁進，逐步擬定發展策略，並且多方嘗試、累積經驗，對內組建必要的美術團隊，同時對外尋求合作機會以提供更豐富的產品內容，歷經三年準備期，2018年秋季才正式發動轉型。

黃肇雄表示，要吸引習慣買斷制的消費者轉往訂閱制非常困難，最重要關鍵是必須給出「甜頭」，也就是讓消費者認為訂閱制品質比買斷制更好、內容更豐富、更新更頻繁，用戶才願意支持並持續訂閱。

以訊連旗下影音剪輯軟體「威力導演」為例，過去買斷制一年更新一次，而且每次更新版本都要付錢購買；訂閱制是每季推出小型更新，更頻繁改進軟體功能，讓用戶可以即時使用到最新技術。

除了軟體功能以外，影音製作者非常需要各式素材，用來增加影片豐富度。訊連的美術專業團隊每個月推出至少一組全新的素材包，包含貼圖、特效、音效等，訂閱制用戶不需額外付費即可無限次使用，買斷制用戶則需要付費購買。

2020年6月，訊連也正式與全球知名的素材庫供應商Shutterstock結盟，在訂閱版威力導演等軟體內，提供數十萬筆經過授權的影片、相片、音樂等素材。接下來，訊連計畫與Shutterstock擴大合作，同步攜手其他圖庫業者，提供更多素材給訂閱用戶。

開發AI引擎 具國際水準

訊連陸續將「甜頭」端上桌，讓觀望的買斷制客戶紛紛轉為訂閱制，成功擄獲使用者的心。黃肇雄強調，這些甜頭必須夠甜、次數夠多，消費者才會體認到訂閱制確實比買斷制更好，進而改變消費習慣。

訊連另一項令人驚豔的轉型，是從2018年開始積極投入研究人臉辨識，開發出AI人臉辨識引擎「FaceMe」。FaceMe近期在美國國家標準暨技術研究院（NIST）人臉辨識競賽中，成為1：1與1：N測試項目全球前六強，而且是中、俄廠商以外唯一進榜的業者，技術實力已是世界一流水準。

台灣一向「重硬輕軟」，AI軟體技術能取得如此佳績不容易。黃肇雄表示，台灣工程師素質優異，訊連開發團隊成員來自國內頂尖大學，並有多位電腦科學領域博士，研發能力毋庸置疑。

除優秀研發人才，領導者更是至關重要。黃肇雄有美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）電腦科學博士學位，曾任台大教授，因此身兼執行長與技術長，每周親自參加技術會議、檢視演算法，持續帶領團隊突破技術瓶頸，才成就今日訊連在AI人臉辨識領域的技術領先地位。

展望未來，黃肇雄表示，訊連2018年啟動轉型，發展出三大成長型產品線，都有相當強的成長動能，公司整體營收組合也變更健康，訊連已經脫胎換骨。他指出，現在財務體質強健、戰略與成長方向清晰，未來會繼續以新創公司追求高成長的精神，大力投資在行銷規劃與尖端技術，積極攻占市場、掌握產業先機。