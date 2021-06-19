企業生日快樂／訊連攜產業巨人 做全世界生意

訊連近年發展出訂閱制PC-Create產品、行動裝置App、人臉辨識等三大成長型產品線，成為未來重要的成長動能，訊連董事長暨總經理黃肇雄坦言，當年並沒有十足把握能順利轉型成功，幸而「三年下來交出一張亮麗的成績單」。他預期，三大產品線今年仍會保持高成長，公司整體而言也是成長的一年。以下為專訪紀要：

問：訊連今年的營收預期？

答：PC-Create、App和人臉辨識等三大成長型產品預期仍然保持高成長；PC-OEM及光碟機搭售軟體則會衰退。整體很難一概而論，但綜合看來，今年仍會是營收成長的一年。

問：發展訂閱制的策略？

答：訂閱制目前已經上軌道，策略上會保持二大方向，一是繼續加「甜頭」，目前訊連自製的素材包市價已超過1萬美元，未來會持續累積；另外也會和Shutterstock洽談更多授權內容，也將與其他圖庫業者合作，增加影片、圖片及音樂庫的豐富性。

二是訊連過去投資比較謹慎，現在會更勇於投入行銷費用。訂閱制收入有穩定成長的特性，隨著用戶數愈來愈多，營收能見度也愈高，並再投入行銷廣告費用吸引新客戶，繼續滾動形成正向循環。

問：今年行銷費用是否會增加？

答：2020年的行銷費用已有所提升，今年不會有明顯增加，但預期營收仍會有不小的成長。理由是產品隨著功能更新及素材包累積，整體品質愈來愈好，消費者試用後訂閱的機會就變高；此外，團隊行銷效率近期有明顯提升，相同額度廣告經費可以取得加倍的廣告效果。

除廣告外，訊連也積極投入數位行銷，如SEO（搜尋引擎最佳化）、聯盟行銷、電子報等行銷方式，並且製作文章、影片做為內容行銷的一環。像是訊連自行經營的威力導演官方YouTube頻道，專門分享影音剪輯技巧，一年半內已有23萬人訂閱，成績不俗。

問：App產品線的近況？

答：去年基期較低，加上疫情推升宅經濟需求，App產品去年營收增加七成，營收比重來到15%，今年訊連App的功能會繼續更新，如加入AI技術，讓照片中靜態的白雲、瀑布都可以動起來，未來研發的腳步不會停歇。

問：未來在AI人臉辨識領域的發展策略？

答：人臉辨識應用廣泛，訊連希望能做到全世界的生意，訊連的策略是跟各產業「巨人」合作，以擴大客戶來源。如英特爾、輝達、高通、聯發科、恩智浦、奇景光電等大廠，工業電腦廠研華、威強電，安防系統廠商晶睿、利凌，以及影像管理軟體（VMS）業者Milestone、Network Optix等，都是訊連在人臉辨識領域結盟的廠商。

此外，凌群、華電聯網、神通和日本IBM等海內外的系統整合商，也都是訊連的合作夥伴。

訊連把人臉辨識技術做到全球前段班的水準，加上公司財務健全，讓許多大公司願意合作。這幾年積極結盟後，客戶網絡已然鋪開，在市場需求上升時就可收到成效；訊連今年也會秉持相同的策略方向，持續擴大與VMS、門禁廠商的合作範圍。

問：接下來的研發方向？

答：訊連已經有不少產品，所以不會積極開發新品，而是在既有的人臉辨識、影音編輯軟體上深耕，加入更新的技術與功能。

像是在人臉辨識領域，除持續精進辨識技術，整合新的系統晶片，以及拓展合作夥伴外，也會選定部分垂直市場延伸產品範疇，提供更完整的解決方案。

舉例來說，銀行及保險業開始提供愈來愈多的線上業務，都需要進行eKYC（電子化認識你的客戶），訊連除提供人臉辨識功能，也有身分證、護照掃描掃描和防偽，甚至是聲紋辨識等服務，可以提供金融業者更完整的解決方案；保全業者除需要人臉辨識功能，也希望有車牌辨識系統，當訊連可以同時提供並串連二個系統，就會增加客戶採用的意願。