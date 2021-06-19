企業生日快樂／訊連董座黃肇雄 技術、商業一把抓

訊連董事長暨總經理黃肇雄出身學界、跨足商場，身兼技術人與商人的身分，因此善於用不同角度觀察產業趨勢，擬定營運策略，是訊連25年來持續在產業變動中乘風破浪，揚帆前行的關鍵之一。

黃肇雄畢業於台大電機系，擁有美國加州大學洛杉磯分校電腦科學博士學位，後來放棄美國貝爾實驗室的高薪工作，回台後在台大資訊工程學系任教。他在1996年創辦訊連，從教授變企業家，開門第一天就開始親自跑客戶，拜訪戴爾、惠普、索尼、富士通等大廠。

因為有深厚的技術背景，又在商場上打滾多年，黃肇雄得以用不同視角審視公司營運方向。當區塊鏈、5G、AI這些新技術如雨後春筍般出現，他利用自身專業，並積極自學掌握新技術，藉以判斷哪些是訊連可以採用、研究並且發展成產品的項目；他同時也是生意人，也會考量市場需求、商業模式，評估要投入多少資源在研發經費上，有比一般技術人才更好的市場掌握度。

黃肇雄形容，「這就像是左腦問右腦」，當技術、商業二種思維並存，有助於迅速判斷產業趨勢，進而決定公司的研發戰略並敢於執行，因此訊連在新市場、新產品的開發往往早於台灣市場其他同業。

由於是教授出身，黃肇雄對公司同仁的「learning and training」（學習與訓練）也自有一套理念。有別於常見的教育訓練，他認為，公司應該擺脫由上而下的教育形式，鼓勵同仁自發學習，期望將訊連打造成學習型組織。此外，訊連團隊成員間關係緊密，很多員工都是學長姐、學弟妹，樂於互相拉拔幫助，形成一種溫暖而正向的企業文化風格。

黃肇雄從學界到業界，在軟體領域深耕多年，對於台灣軟體產業的未來發展，他強調「很樂觀」。他分析，過去台灣軟體發展不如硬體產業，主因之一是軟體產品採取B2C的商業模式，比硬體B2B模式更需要強大行銷團隊，但過去台灣軟體行銷人才相對較少，成為產業發展瓶頸。

黃肇雄表示，近期有許多軟體新創公司成立，成功者像是剛在日本掛牌上市的沛星互動科技（Appier）；失敗者儘管也不少，但過程中培養出一批有創業精神、市場開發經驗的軟體人才，讓台灣軟體產業的BD（商務開發）、行銷領域有更豐沛的能量。