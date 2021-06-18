澳門與全球同慶可持續美食烹調日 製作短片傳承土生菜

創意城市美食之都澳門，今年再度與全球同慶6月18日的可持續美食烹調日。澳門旅遊局今年特別製作短片，讓大眾加深了解可持續美食烹調的意義，尤其關注傳承澳門土生菜這項獨特的美食文化。

有關短片以「2021年可持續美食烹調日－傳承澳門土生菜」為題，邀請澳門旅遊局局長文綺華、澳門旅遊學院教學餐廳總廚李漢斯（Hans Lee Rasmussen）、兩位土生菜廚師Florita Alves和杜樂曦（Otilia Novo）以及多位年輕的廚藝學生分享對可持續美食烹調的看法，並就如何向下一代傳承分享澳門土生菜暢談見解。

有關短片由澳門旅遊局與Macao News媒體攜手製作，雙方在各自的官方網站、社交平台的官方帳號以及澳門旅遊局影片共賞專頁（https://www.macaotourism.gov.mo/zh-hant/videogallery/1829）等其他渠道發佈短片。除了當日發佈的短片，Macao News自5月底以來亦發佈了兩段專題短片及文章，以迎接今年的可持續美食烹調日。

澳門土生菜揉合了中國菜與葡萄牙菜的烹調特色，加上來自非洲、印度及東南亞等地的配料口味，歷經數百年演變而成，反映出澳門城市本身的獨特歷史。澳門致力推進「創意城市美食之都」工作計劃，而保存這份體現城市文化底蘊的土生葡人美食正是重點項目之一。

其中，澳門土生菜資料庫於去年11月推出，提供一系列珍藏食譜、手稿、土生菜書籍及刊物等，讓四百多年的美食文化傳統得以傳揚。澳門土生葡人美食烹飪技藝於2012年獲列入澳門非物質文化遺產名錄，並於上週入選國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

聯合國大會於2016年12月通過決議，把每年的6月18日定為國際可持續美食烹調日，藉此加深大眾認知，了解可持續美食烹調在推動落實聯合國《2030年可持續發展議程》進程中擔當的角色。澳門於2017年10月31日獲聯合國教科文組織評定為創意城市美食之都，並於翌年起每年參與推廣可持續美食烹調日。