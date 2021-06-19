世界砸4億 投資無線充電廠
8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（18）日公告董事會通過投資四川易沖科技有限公司，投資總額1,500萬美元（折合約新台幣4.17億元）。
世界先前已有陸續長期策略性投資不同的企業，據了解，四川易沖科技是無線充電晶片廠也是世界客戶之一，此次是世界首度投資該公司。
依據四川易沖科技網站說明，該公司是無線充電晶片方案供應商。產品涉及消費類電子，汽車電子，無人機等產品，主要產品是第二代無線充電技術的晶片和智慧裝置。
世界先進提到，相關投資是長期策略性投資，將提主管機關通過後依交易金額執行。此次交易相對人為廣州市瑋峻思投資企業（有限合夥）與成都市智合聚智企業管理中心（有限合夥）。
另外世界先進日前股東會因新冠防疫延後至8月13日召開。由於市場需求持續增加，世界先進估計今年第2季營收約98億元至102億元，可望創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言