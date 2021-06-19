世界砸4億 投資無線充電廠

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（18）日公告董事會通過投資四川易沖科技有限公司，投資總額1,500萬美元（折合約新台幣4.17億元）。

世界先前已有陸續長期策略性投資不同的企業，據了解，四川易沖科技是無線充電晶片廠也是世界客戶之一，此次是世界首度投資該公司。

依據四川易沖科技網站說明，該公司是無線充電晶片方案供應商。產品涉及消費類電子，汽車電子，無人機等產品，主要產品是第二代無線充電技術的晶片和智慧裝置。

世界先進提到，相關投資是長期策略性投資，將提主管機關通過後依交易金額執行。此次交易相對人為廣州市瑋峻思投資企業（有限合夥）與成都市智合聚智企業管理中心（有限合夥）。

另外世界先進日前股東會因新冠防疫延後至8月13日召開。由於市場需求持續增加，世界先進估計今年第2季營收約98億元至102億元，可望創新高。

延伸閱讀

全球大缺貨 香港傳出一批電子晶片遭劫

全球晶片荒 香港一車14箱晶片到貨全被劫

劉鶴領軍 攻第三代半導體

彭博：大陸要攻第三代半導體、自產EUV 委任劉鶴領軍

相關新聞

企業生日快樂／訊連「歸零」轉型 強攻三領域

台灣軟體企業龍頭訊連今年迎來25歲生日，近年業務重心從PC搭售的影音播放及編輯軟體，轉型到訂閱制PC-Create產品、...

世界砸4億 投資無線充電廠

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（18）日公告董事會通過投資四川易沖科技有限公司，投資總額1,500萬美元（折合約新...

企業生日快樂／訊連董座黃肇雄 技術、商業一把抓

訊連董事長暨總經理黃肇雄出身學界、跨足商場，身兼技術人與商人的身分，因此善於用不同角度觀察產業趨勢，擬定營運策略，是訊連...

企業生日快樂／訊連攜產業巨人 做全世界生意

訊連近年發展出訂閱制PC-Create產品、行動裝置App、人臉辨識等三大成長型產品線，成為未來重要的成長動能，訊連董事...

美禁5陸企 台安控廠受惠

美國聯邦通信委員會（FCC）通過計畫禁止華為、海康威視等五家陸企向美國銷售電信、安全監控設備，等於這些陸企產品在美一律「...

中科輔導兩組新創團隊 各得200萬創業獎金

中科管理局輔導24組新創團隊參加科技部110年「創新創業激勵(FITI)計畫」第一梯次競賽，8組挺進最終15強參加決選，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。