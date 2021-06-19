世界砸4億 投資無線充電廠

8吋晶圓代工廠世界先進（5347）昨（18）日公告董事會通過投資四川易沖科技有限公司，投資總額1,500萬美元（折合約新台幣4.17億元）。

世界先前已有陸續長期策略性投資不同的企業，據了解，四川易沖科技是無線充電晶片廠也是世界客戶之一，此次是世界首度投資該公司。

依據四川易沖科技網站說明，該公司是無線充電晶片方案供應商。產品涉及消費類電子，汽車電子，無人機等產品，主要產品是第二代無線充電技術的晶片和智慧裝置。

世界先進提到，相關投資是長期策略性投資，將提主管機關通過後依交易金額執行。此次交易相對人為廣州市瑋峻思投資企業（有限合夥）與成都市智合聚智企業管理中心（有限合夥）。

另外世界先進日前股東會因新冠防疫延後至8月13日召開。由於市場需求持續增加，世界先進估計今年第2季營收約98億元至102億元，可望創新高。