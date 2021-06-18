來達科技第一代微機電光學微鏡進軍市場

位於新竹科學園區內專注於光學微鏡模組研發的新創公司-來達科技，成功推出用於光達感測器（ LiDAR）的雙軸微機電（2D-MEMS）光學微鏡－M21K1。

光達科技表示，相較目前市場上的光學微鏡，這項產品具備大尺寸（短軸4mm*長軸5.6mm）、優秀耐震能力（衝擊試驗>200G）及可全溫範圍操作（溫度範圍-40°C~85°C）等特性，可提升微機電微鏡車用光達感測器的穩定度，並廣泛應用於自駕車、無人機、工業用機器人及地圖製作等產業。

光達感測器一般可區分為傳統機械式、混合固態式及純固態式三種，市場上普遍認為混合固態式光達最有可能及時商用；而混合固態式光達所用的光束轉向元件，又分稜鏡式以及微機電微鏡式兩種，但實質應用上稜鏡式會有偵頻數不高的缺點，而微機電微鏡式則在尺寸、耐震度及全溫操作等方面為市場所詬病。

來達科技本次開發的雙軸微機電光學微鏡(M21K1)，則解決市場上的痛點，提供最佳解決方案。其具有在相同視場角要求下，尺寸遠大於美日大廠的競爭產品，且沒有X-Y軸互相干擾問題；在全溫操作下，共振頻飄移僅小於3%，在實際應用上即使有溫度和環境的變異，M21K1因具有特殊轉角回饋機制可及時監測及控制微鏡的轉軸角，可達到光束轉向的穩定輸出。再則，因生產的可製造性高，預期來達科技的M21K1在成本上會相當具有競爭力。

來達科技自2020年1月進駐新竹科學園區後，有效組建包含光學、機械、電子、微機電等背景的工程團隊，利用科學園區充沛的半導體供應鏈及創辦人的人脈，快速推出可商用的微機電光學微鏡樣品。

來達科技總經理劉建昌表示，竹科的創業環境以及臺灣豐沛的人才庫，得以讓來達科技在最短的時間裡，解決業界長期想發展低成本、高性價比光達感測器的技術難點，來達科技的M21K1產品可提供回饋信號，能明確知悉微鏡的及時位置，進而減低點雲的計算誤差，從而幫助光達系統商獲取所需的系統參數。

目前來達科技除可提供雙軸、單軸微鏡外，也可協助客戶進行客製化，目前已在市場上提供微機電微鏡工程樣片及相關驅動程式予光達系統商，系統商將可利用來達科技所提供的元件整合到光達系統中，讓低成本、可靠性高的自駕技術快速普及。