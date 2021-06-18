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京東618購物節 手機通訊產品再破紀錄

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
京東今日舉行「京東618」新聞記者會。記者呂佳蓉/攝影
京東今日舉行「京東618」新聞記者會。記者呂佳蓉/攝影

2021「京東618」18周年慶新聞記者會今在京東總部舉行。截至今日下午14時04分，「京東618」累計下單金額已達3056億元人民幣（約新台幣1.32兆），數據仍在攀升中。

據京東方面提供的數據，6月18日零點剛過，手機通訊品類再破紀錄，其中大陸的國貨表現搶眼。15分鐘內，小米高端旗艦銷量同比增長500%，realme真我手機銷量同比增幅近30倍、realme真我GT Neo手機5分鐘破5萬台。

此外，個性化消費需求凸顯促使手機新品類再創佳績。遊戲手機15分鐘成交額同比增長9倍，海信閱讀手機系列成交額同比增長550%。手機小時達15分鐘成交額同比增長20倍，使用以舊換新服務的新使用者數同比增長342%。

疫情也令普羅大眾關注自身健康，「京東健康」增長強勁，如開場5分鐘，運動營養類保健品成交額同比增長65倍，增強免疫類保健品同比增長42倍。開場1小時，玻尿酸避孕套品類成交額同比增長超50倍，其中傑士邦003玻尿酸避孕套成交額超去年同期全天3倍。

京東數據研究院院長劉輝今日向媒體介紹「京東618」數據分析。他提及，新用戶來自下沉市場的占比達81%，用戶特徵以年輕學生為主，而中老年人占比提升至30%，且新用戶傾向居家場景消費。

在即時消費領域中，劉輝提及，即時消費強勁增長，「京東618」首日，「京東到家」平台總成交額同比增加140%，「朝九晚五」是即時消費的下單高峰。

達達集團旗下京東到家3C家電業務部總經理牟廣森今則介紹微距電商，指95後是微距電商的原住民。他們從小就開始訂外始，對即時消費和配送的理解深入骨髓，越來越多的消費者不再滿足於等半天到一天，1小時達已是習慣。而消費產品，除了生鮮食物以外，也包含了體驗類型的產品，如手機。

另據今年京東關於台灣消費者的數據，顯示台灣民眾非常喜愛手機、數碼產品，體積較小的智慧產品深受青睞，如智慧穿戴設備、無線耳機等。

而受疫情影響，近期生活電器類目的產品增速迅猛，包含手持吸塵器、養生壺。空氣淨化器，口腔護理類、身體護理、健身訓練類產品也成為新寵，反映了消費者對於自己健康狀況的關注，願意在身體上投資更多。

手機 電商

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