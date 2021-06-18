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敦泰5月獲利月減近三成 但前五個月賺回一個股本

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

人機介面晶片廠敦泰電子（3545）今（18）日應證交所要求公布最新自結損益，5月每股稅後純益略降到2.42元，但4月和5月每股獲利已經達到合併5.76元，超越首季水準，上半年肯定賺於一個股本。

受惠於漲價效益顯現，敦泰5月營收進一步拉高到19.5億元，月成長2.2%，再創歷史新高。這也是敦泰單月營收連續三個月創新高。

由於近期股價波動達到注意標準，敦泰今日應證交所要求公布自結損益，5月稅後純益為5.21億元，年成長15倍，單月每股純益2.42元。

敦泰日前也曾公布4月自結損益，單月稅後純益7.21億元，每股稅後純益3.34元，代表5月獲利較上月下滑近三成；不過，從第2季來看，4月和5月獲利已經超過12億元，每股純益5.76元，已經賺回半個股本。

加上敦泰首季每股純益有4.24元，光是今年前五個月就已經賺回一個股本。

今日電子股午盤過後見到賣壓，敦泰股價跟著走跌，終場下跌6元、收222.5元，跌幅超過2.6%。

敦泰第2季包括IDC、觸控IC、驅動IC、指紋辨識IC等產品線的出貨量都將維持高檔，加上產品價格調整，成為本季營運主要的成長動能，營收和毛利率趨勢都向上。

在新產品布局方面，敦泰第1季在AMOLED觸控產品已進入放量階段，第2季也將持續提升，預期敦泰在手機用AMOLED 觸控市場的領導地位將逐步形成。

指紋辨識方面，敦泰除了電容式指紋產品出貨量持續成長外，同時在薄型光學式指紋的領域也已正式開始小量出貨。

敦泰 營收

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