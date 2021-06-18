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以買到BNT為優先！指揮中心願對台積電、永齡發函授權

疫苗不足引爆民怨 政府不得不同意讓郭董引進BNT疫苗

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

國內疫情大爆發，但卻苦於疫苗嚴重不足，國人對政府處理疫情和疫苗採購不力大為不滿，包括蔡總統、蘇揆和衛福部長陳時中的民調都直直落，今（18）日鴻海（2317）創辦人郭台銘更是在臉書上直言，有人的「目的或許是在阻撓取得疫苗一案的進行」，為停損負面聲量，並展現民眾對疫苗需求孔急重視的態度，蔡總統既表達願意和郭董見面，行政院更是大動作舉行臨時記者會，宣布授權給永齡基金會和台積電（2330）代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗。

今日政府高層快速回應郭台銘，並宣布授權其「代表政府洽談購買」BNT德國原廠疫苗，不少網友就覺得奇怪，為何之前郭董提出需要政府協助、授權時，就被拖了兩個星期，現在卻又立刻可以授權「代表政府」，那這兩個星期政府官員都在做什麼？

有媒體今日公布最新調查則顯示，66.5%企業中高階主管不願意施打高端疫苗，高達88%最不滿意進口疫苗的政策落後，對於民間採購海外疫苗，有59.9%樂觀認為有可能買到疫苗。但不管是郭董或佛光山等民間採購國外疫苗的美意，高達57.9%認為主因是政府有意卡關，遠高於認為中國大陸施壓（6.3%）與德國BNT大中華代理商復星集團阻礙（1.7%）。

從一般民眾和國內企業中高階主管對鴻海集團有意引進疫苗，卻遲遲未能順利進行，矛頭都指向政府有意卡關，不願把「功勞」讓給郭董，因為一旦郭董順利又快速買到疫苗，不僅凸顯政府採購疫苗的無能，也會因此拉抬郭董的聲望，尤其郭董若是透過德國BNT大中華代理商復星集團採購到疫苗，執政當局絕對會認為是對岸故意幫郭董，要在疫苗採購事件上讓民進黨政府難堪。

基於政治考量，執政當局能擋多久是多久，但眼看政府宣稱已對外採購2,000萬劑疫苗，不包括日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，迄今實際進口還不到百萬，且國產疫苗又受到多數國人的質疑，在疫情不斷造成國人死亡，郭董又親自在臉書發言要面見蔡總統，沸騰的民意與壓力，致使高層不得不快速做出回應。

疫苗 德國 疫情

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