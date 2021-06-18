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「齊飢在線疫起救援」 台灣大號召員工12小時飢餓體驗

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

疫情衝擊下，弱勢家庭生計更需要各界的關心。台灣大哥大（3045）響應台灣世界展望會「飢餓三十」人道救援行動，於今（18）日號召員工同步展開12小時飢餓體驗，並捐出省下的餐費，協助受到疫情衝擊的弱勢家庭。

有別於實體飢餓大會師的壯觀場面，台灣大發揮韌性與創意，為全台第一家採用線上飢餓體驗模式的企業，由員工各自於家中或辦公室進行飢餓體驗，並在午餐時刻號召超過數十名「飢餓中」的台灣大同仁一起連線，齊聲高唱「手牽手」，為彼此打氣、為台灣加油，更以切身感受與實際行動為國內外弱勢兒童獻上關懷，台灣大總經理林之晨特別上線響應，並率先捐出20萬元（相當於本活動4000份餐費），旅美的LPGA高球冠軍選手徐薇淩也跨海線上參與。

受疫情影響，部分台灣大員工全面居家上班已經超過一個月，台灣大總經理林之晨今日也上線參加飢餓體驗，並特別關心員工的身體與心理健康，也感謝同仁熱情參與志工活動。林之晨表示，雖然我們盡量以「零接觸」遠距辦公保護同仁健康，但透過網路科技的幫助，讓同仁可以為了共同價值信念，自發的凝聚在一起。這次的飢餓體驗活動，除了正面回應聯合國永續發展SDGs的17項目標之一「消除飢餓」，也藉此呼籲社會大眾關切疫情下，國內特殊家庭孩童的困境。只要大家一起努力，黑暗過後終究能迎來天光，即便只是微小的光芒，一定能讓弱勢家庭感到溫暖與希望。

台灣大哥大 疫情

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