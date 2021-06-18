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Xbox成解悶大神 台灣主機上半年銷量年增四倍

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

台灣微軟消費通路暨裝置事業群Xbox產品行銷經理徐宏瑋今（18）日表示，感謝玩家們的支持，讓Xbox在2021上半年有非常好的成績表現。主機銷售量相較於去年有4倍的增長，不僅有50%是新用戶，Xbox Game Pass 用戶黏著度更達到近 80%。

今年E3電子娛樂展，微軟 Xbox 更不遺餘力帶來滿滿的驚喜，首次聯手 Bethesda，帶領共 23 個遊戲工作室在 Xbox & Bethesda Games Showcase 帶來30款遊戲巨作，且其中的27款遊戲還將可透過 Xbox Game Pass 遊玩。在Bethesda 正式加入 Xbox大家庭後，不論是老鳥還是新手玩家，皆可使用PC及主機透過 Xbox Game Pass 隨時隨地體驗他們的指標性的遊戲。

針對這次 E3 Showcase 引起的熱烈迴響，徐宏瑋也十分感謝台灣玩家的支持，謝謝玩家陪伴 Xbox 熬夜看完這麼精彩的盛宴！Xbox 與 Bethesda 的合作在未來將更加緊密，Xbox 接下來也會推出更多炙手可熱的作品供 PC 以及主機平台的玩家遊玩，其中當然不僅限於本家作品。同時，2021 下半年也將有超過 6 款熱門大作首發登陸 Xbox Game Pass，玩家可以期待未來 Xbox Game Pass 將持續收錄更豐富的遊戲作品。我們也歡迎更多台灣玩家加入，和 Xbox 一起打造更完整、多元的遊戲生態圈 。

「我們相信遊戲，也就是所謂的互動性娛樂，其實並不只是純粹的硬體和軟體而已。遊戲不關乎於像素，而是關乎於人，是聚集人們重要的因素。」微軟負責人 Phil Spencer 說道：「遊戲建立了橋樑並產生牽絆，讓世界各地的人們產生了共鳴。而微軟 Xbox 的使命正是創造歡樂和建立社群——這就是我們在這裡的原因。」

Xbox 微軟

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