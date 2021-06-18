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十銓搶佔DDR5新世代 DDR5桌上型電腦記憶體月底開賣

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）自2020年底與原廠達成合作並取得顆粒後，即不斷致力於DDR5記憶體的研究與發展，同時與各大主機板廠攜手合作，確保產品在不同的研發階段過程中均能通過嚴苛的測試條件，提供值得信賴的品質保證，該公司今（18）日宣布TEAMGROUP ELITE U-DIMM DDR5桌上型記憶體正式推出，預計全球消費者六月底至七月中於各大電商平台正式開賣。

十銓指出，首波TEAMGROUP ELITE DDR5記憶體推出的規格為雙支包16GBx2 4800MHz 1.1V CL40-40-40-77，完全符合JEDEC協會制定的標準規格，與DDR4世代的標準頻率上限3200MHz相比，提升約50%的速度；而1.1V的低電壓也更加省電，ELITE DDR5為將雜訊干擾降至最低，原先的電源管理將從主機板移至記憶體本體，DDR5配置電源管理IC（PMIC），可優化控制系統電源負載率。

此外，ELITE DDR5最大的特色是改進IC組成架構，由原本的16 Bank提升至32 Bank，比起DDR4多出一倍的存取可用性；且IC自帶On-die ECC除錯機制，能夠依靠自身功能修復DRAM單元，因此採用DDR5記憶體的系統擁有更高的穩定性。

十銓也指出，目前預期此新推出記憶體，將可使用於INTEL 600系列中支援DDR5的主機板上，十銓科技DDR5記憶體也將於六月底全球開賣，首波包含美國Amazon、Newegg、日本Amazon及歐洲等各大電商上架銷售。

記憶體模組 十銓

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