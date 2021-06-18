快訊

厭女美國？那些「非自願守貞者」的仇女謀殺案

【確診地圖】本土新增187例、21死！ 國內長者施打死亡數比南韓低

台積電擬贈疫苗 公司強調還在努力中

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

行政院今（18）日舉行臨時記者會指出，除了永齡基金會外，晶圓代工龍頭台積電（2330）也在本月10日提出申請，希望捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，行政院已經授權。對此，台積電證實確有此事，表示目前還在努力中，但沒有說明其他細節。

永齡基金會創辦人郭台銘今（18）日發出八點聲明，要求授權永齡基金會代表政府採購由上海復星代理的德國BNT疫苗，並要求面見蔡英文總統。

對此，行政院今天中午臨時舉行記者會，意外透露除了永齡基金會外，台積電也提出採購疫苗的申請。

行政院發言人羅秉成表示，台積電不是政府鼓勵，是自動自發願意，而且台積電沒有付任何條件，沒有說要保留份額，500萬無條件捐贈給政府統籌運用。

針對媒體詢問購買疫苗的細節，台積電發言窗口僅證實確有其事，表示目前還在努力中，但沒有透露其他細節。

台積電 疫苗 德國

延伸閱讀

郭台銘稱買疫苗有綠派系雜音 民進黨駁斥：全力支持

郭台銘買BNT疫苗擴生技版圖？劉宥彤：污衊事情純粹性

授權永齡基金會購疫苗 政院：郭董遇困難 政府樂於幫助

【重磅快評】郭台銘8點聲明 揭蔡英文「文青暖女」面具

相關新聞

台積電7奈米成功創新 背後來自萬人工程師團隊不眠不休

台積電已出貨的7奈米零缺陷晶片超過10億顆，具體轉換成總面積，已相當於能覆蓋美國曼哈頓13個街區以上，這樣卓越製造的規模...

傳與日商合資蓋廠 台積電：目前以材料研發中心為主

外傳台積電將與索尼、豐田與三菱電機合資在日本建廠，求證台積電不評論報導內容，不過提及目前將以在日本設立材料研發中心為主，...

九年扭轉汙染黑歷史 友達94％廢水回收率勝台積電

半世紀以來最嚴峻水情，終於等到5月底連日降雨稍解壓力。但，台灣又要繼續僥倖、期待老天眷顧嗎？

台積3奈米技術 跨步

台積電積極衝刺3奈米開發，預計2022年下半年量產，重要合作夥伴應用材料、新思科技昨（17）日同步發布最新3奈米技術創新...

新蘋板拆解報告出爐 台鏈大贏家

外電公布蘋果5月開賣的新款12.9吋iPad Pro拆解報告，成本總金額較舊款機種大增逾三成，且台灣製零件比重也從舊款機...

富采Mini LED 單價最高

蘋果新款iPad Pro拆解報告出爐，台灣供應鏈成本占比激增，首度導入蘋果硬體的Mini LED及背光產品扮演關鍵角色，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。