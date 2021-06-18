台積電擬贈疫苗 公司強調還在努力中

行政院今（18）日舉行臨時記者會指出，除了永齡基金會外，晶圓代工龍頭台積電（2330）也在本月10日提出申請，希望捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，行政院已經授權。對此，台積電證實確有此事，表示目前還在努力中，但沒有說明其他細節。

永齡基金會創辦人郭台銘今（18）日發出八點聲明，要求授權永齡基金會代表政府採購由上海復星代理的德國BNT疫苗，並要求面見蔡英文總統。

對此，行政院今天中午臨時舉行記者會，意外透露除了永齡基金會外，台積電也提出採購疫苗的申請。

行政院發言人羅秉成表示，台積電不是政府鼓勵，是自動自發願意，而且台積電沒有付任何條件，沒有說要保留份額，500萬無條件捐贈給政府統籌運用。

針對媒體詢問購買疫苗的細節，台積電發言窗口僅證實確有其事，表示目前還在努力中，但沒有透露其他細節。