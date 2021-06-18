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產業市況佳、電競助攻 十銓下半年營運續旺

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

記憶體模組十銓科技（4967）今年以來受惠記憶體需求強力增長，再加上供給趨緊下，市場價格也出現上漲，今年前二季營運可望均有亮麗表現，市場法人表示，目前全球記憶體市況可望旺到下半年，再加上十銓近年積極布局電競產品，在產業面看好及電競產品助攻下，該公司下半年營運有機會持續增長。

十銓今年第一季稅後純益高達1.66 億元，較上季大幅增6.2倍，年增 9.95%，單季每股稅後純益高達2.16元，市場分析師表示，第二季以來，記憶體產業需求不僅維持強勁，同時，記憶體報價也持續向上攀升，預料在營收走高，且毛利率也可望持續高於首季之下，市場法人看好十銓第二季獲利表現。

對於後市營運，市場法人表示，十銓近年來更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好5G帶動AI、HPC、IoT等各項應用需求，自駕車車載、醫療等高效能記憶體，屆時勢必爆量成長。十銓看好記憶體產業向上，持續強化高階電競、創作者市場布局，耕耘許久的中大型工控/SI客戶亦陸續轉單，DRAM及NAND Flash下半年營運加溫可期。

十銓表示，後疫情時代對邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，加上 EMS、SI 積極拉貨，消費性記憶體價格跟著向上，有利今年全球記憶體市場需求維持熱絡。

記憶體模組 十銓 電競

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