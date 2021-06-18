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優派:疫情改變顯示器生態 電競、觸控顯示器成長逾兩倍

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

顯示器品牌大廠優派(ViewSonic)表示，疫情改變顯示器生態，去年至今在電競顯示器、觸控顯示器成長超過兩倍，新增15吋攜帶型顯示器銷售表現也很亮眼。法人指出，優派面板供應鏈的友達（2409）、群創（3481）受益可期。

優派指出，在第1季的顯示器出貨量超過宏碁（2353），在台灣市場躍升至第二大，僅次於華碩（2357），比起去年進步一名。去年優派在台灣顯示器市場排名第三，今年出貨量全年挑戰維持第二大的目標。

優派指出， 電競顯示器、觸控顯示器成長超過兩倍以上，專業型顯示器(ColorPro VP)也有30%的成長。去年年底新增15吋攜帶型顯示器並開始銷售，今年表現也很亮眼 ，均是主力產品。 整體策略朝向高單價與高附加價值產品發展。

優派的VP2768a甫獲得「攝影界的奧斯卡獎」 ─ 2021 TIPA 世界大賞殊榮，評鑑為「最受歡迎影像顯示器」。

TIPA(影像技術媒體協會)世界大賞每年選出優秀的高階數位影像裝置，為專業領域的最高榮譽，是消費者選購攝影相關器材的重要指南。VP2768a是為影像藝術工作者打造的頂級顯示器，憑藉其精準的色彩與細節表現、色彩與亮度一致性和校正能力，在該獎項中脫穎而出。

優派台灣區總經理黃金得說：「此次獲得影像技術媒體協會頒發TIPA世界大賞，再度證明ColorPro專業顯示器領先業界的色彩精準度、使用者導向的設計獲得業界肯定。」

顯示器 電競 觸控

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