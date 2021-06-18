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欣銓展望看好 新廠量產推升營運

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

測試廠欣銓（3264）今年以來營運穩定成長，累計今年前五個月營收已較去年成長逾26%，除了下游需求受到5G、WiFi 6等帶動接單及出貨維持成長之外，該公司擴建的鼎興廠二期預計本季量產，將成為該公司後市的營運成長動能。

對於今年營運成長，主要由於全球疫情持續影響市場消費，帶動半導體需求增加，同時，由於部分上游原料及零組件供貨吃緊，也出現半導體供應產能不足的問題，但5G通訊布局及應用、WiFi 6導入及電動、智能車推動，相關終端需求均將帶來成長動力，市場法人預期，今年半導體產業將維持成長基調。

欣銓鼎興廠二期廠房投產之後，估計對總產能將可望增加25%，預計第二季底前可望小量生產，主要因應車用AI、電源管理晶片需求，可望自下半年開始小量貢獻營運，明年會更明顯；由於該廠尚有空間，可因應未來五年需求，公司也會逐步評估需求擴產。

整體來看，法人認為網通、RF等產品封測需求維持強勁，加上車市復甦，欣銓主要產品線皆看正向，搭配新廠效益助攻，今年有機會維持雙位數的成長動能。

市場法人認為，欣銓近年來，持續投資研發車用電子及安控測試技術，對接汽車電子及5G的產業需求，並積極投入先進電源管理及類比晶片測試開發、影像感測、AI、車用雷達、射頻（RF）元件相關測試技術，以因應5G、AIoT、HPC等應用蓬勃發展，有利未來長期營運成長。

欣銓 5G 半導體

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