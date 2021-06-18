拚供應鏈韌性 紡織業這樣拿到日本大廠醫護士制服大單

美中貿易戰及新冠肺炎疫情迫使全球製造業供應鏈重組，亟需打造高韌性的供應鏈體系，迅速回應市場需求。經濟部工業局今（18）日表示，從2018年底即推動「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用」計畫，已補助國內112家中小型製造業與390家供應鏈廠商串聯資訊系統，積累營運及生產製造數據，以AI解決原物料整備、製造排程、設備效率、品質管理等問題，以提高台灣整體供應鏈承受外在變化的能力。

工業局指出，面對大環境變動，全球製造供應鏈重組，提供台灣製造業者重新定位的機會，並爭取成為不可或缺的供應鏈地位。

以紡織產業為例，台灣紡織產業上中下游供應鏈完整，過去一年雖受疫情打擊，但業者迅速調整策略，如台灣富綢（1454）已經透過工業局的「智慧機械-產業聚落供應鏈數位串流暨AI應用」計畫超前佈署，透過供應鏈數位串流平台，快速對接上下游供應鏈的採購、託工、出貨等資訊，並導入生產數位化管理系統，使用物聯網(Internet of Things, IoT)、製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)、數據採集與監控系統(Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA)即時監控生產、排除異常，以可視化介面提供管理決策，排程準確度從過去的65%提升至80%，交期從45天縮短至35天，快速生產抗菌防護布料產品，提供日本大廠生產醫護士制服，舒緩國際防疫布料需求。

台灣富綢莊燿銘總經理指出，日本客戶對品質的要求非常高，光是打樣與驗證就來回很多次，由於台灣富綢掌握關鍵原料，於原料中進行特殊加工，並且透過工業局計畫打好體質，使原有的特殊製程更穩定，整體設備效率(Overall Equipment Effectiveness, OEE)61%提升至72%。

除此之外，台灣富綢也於此計畫建置採購決策管理系統，對外能擷取國際各大電商平台、全球紡織網等平台的資料，快速掌握大環境服飾市場情報，和最近一年重要原料價格走勢，不但能提供最佳計畫生產與採購決策，生產成本降低了5%，並且能比同業更早觀察市場趨勢，能提早預知市場需求，因此能預先備料，像這次日本大廠下單制服布料，台灣富綢早已完整掌握原物料狀況，預知用料數量，在海運價格水漲船高之下，減少了追料所需的海運的費用。

工業局表示，提高供應鏈韌性須將單一供應變多元供應、由集中變分散、甚至由遠變近，過去尋求供應鏈整體最低成本的方法已無法因應外在衝擊，因此工業局的計畫在協助中小型製造業者，透過數位平台將供應鏈廠商的生產、庫存等資訊串流，解決過去資訊不及時、生產資訊有落差的狀況，結合上下游廠商一起於此機會中快速展開布局，爭取更大的市場商機。