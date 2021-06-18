德儀缺貨可能直到年底 台系電源管理晶片和MCU廠受惠
由於美國IDM大廠德州儀器（TI）交貨不順的情況要等到今年底才會有解，法人認為，電源管理晶片和微控制器（MCU）的市場供需緊張情況，將會持續到今年底，台廠也受惠。
今年初，美國德州大雪造成當地電網遭寒流凍損，當時，德儀位於達拉斯（Dallas）的晶圓廠運作也受到波及，讓原本就相當緊張的晶片供應情況更加惡化，德儀的產品交期跟著拉長不少。
電源管理晶片廠表示，雖然達拉斯廠運作已經恢復正常，但是德儀目前產品供應依然不順，從目前掌握的情況來看，應該還是要等到年底才會有解。
對台廠來說，與德儀的產品線重疊最明顯的是電源管理晶片和MCU。電源管理晶片相關供應商有矽力-KY（6415）、致新（8081）、茂達（6138）、聯發科（2454）旗下立錡、虹冠電（3257）；MCU廠則包括盛群（6202）、松翰（5471）、紘康（6457）等。
以致新來看，法人預期，該公司第2季營收將能持續優於第1季，加上產品調漲，有利於毛利率持穩在四成之上，本季每股稅後純益將上看5元。
而MCU廠盛群的4月和5月營收合計已經超過10億元，法人預估，該公司第2季營收將可順利超過首季，毛利率趨勢同樣向上，直到第3季才會受到成本上揚的干擾，轉而回到第1季水準。
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