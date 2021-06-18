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筆電需求續強、伺服器回溫 法人看好譜瑞第3季營運

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

高速傳輸介面廠譜瑞-KY（4966）在筆電需求續強以及伺服器回溫，法人預期譜瑞本季營運可望創新高，而第3季除了有旺季效益，再加上品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換，以及Intel和AMD的新款CPU拉抬，譜瑞的Retimer出貨亦逐步放量，法人看好第3季有望季增近一成五，續創新高，全年營運則改寫歷史新猷無虞。

法人指出，目前整體市況來看，筆電需求仍續強，伺服器也逐漸回溫，再加上譜瑞的主要美系客戶，在第2季推出新款平板和NB，推升譜瑞第2季營運表現維持高檔水準；譜瑞5月營收達16.73億元，月減0.98%、年增 39.07%，累計今年前1-5月營收為77.06 億元，年增46.8%，法人預期在市場對高速傳輸需求暢旺之下，譜瑞第2季營收與獲利都將寫歷史新高紀錄。

展望整體第3季，在PC／NB訂單能見度高，再加上下半年伺服器需求回溫，皆有助於Retimer的出貨量，此外，法人進一步分析，在第2季時，由於伺服器市場仍在去化庫存，對新CPU的轉換進度不如預期，不過經供應鏈透露，上游相關零組件如PCB、組裝等廠商已看到需求回溫，預期今年下半年品牌及雲端服務業者將展開新伺服器CPU的轉換。

法人強調，Intel和AMD的新款CPU，已全面支援PCIe 4的傳輸規格，且在高頻高速的資料傳輸下，對Retimer 的需求將明顯增加，譜瑞的Retimer將隨新CPU的轉換而衝刺出貨量，再加上Retimer的毛利率高於公司平均，因此有助優化獲利能力。

法人預期在第3季具旺季效益，預估第3季營收將季增近一成五，獲利則季增約兩成，有望繼第2繼創歷史同期新高後，營運再往上攀升，續寫新猷。

全年來看，在宅經濟帶動之下，高速傳輸產品成長明確，而客戶端拉貨動能未減緩，譜瑞仍無法完全滿足客戶需求，全年營收有機會挑戰年增逾兩成五，獲利年增逾四成，法人推估，譜瑞全年營運表現將再寫高。

譜瑞 CPU

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