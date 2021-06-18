日月光找上門 林富男：不做防疫旅館可為防疫做點事

聯合報 / 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導
高雄漢王洲際飯店業者林富男說，做任何決策前，心中一定要有員工。本報資料照片
高雄漢王洲際飯店業者林富男說，做任何決策前，心中一定要有員工。本報資料照片

有43年歷史高雄漢王洲際飯店5月18日起即自主休業迄今，60多名員工照常支薪，總裁林富男霸氣說「雙北不封城、我自己封店」，高雄市觀光局鼓勵投入防疫旅館行列，業者也以憂心周遭商圈受波及婉拒，林富男17日深夜透露漢王飯店有新定位，將成為日月光集團員工住宿據點，他說「不做防疫旅館，也可為防疫做點事」。

林富男說，日月光集團對台灣經濟貢獻卓著，員工6.5萬人，目前員工宿舍略嫌擁擠，為讓宿舍降載，經與高雄市政府、日月光協調後，決定以優惠價成為日月光員工分流住宿點，可能入住1至2個月。除了漢王之外，九如路京城飯店、鹽埕區城市商旅也是入住據點。

漢王飯店有197間房，提供140間供日月光員工住宿，入住人數約250人。林富男說，入住員工全數快篩陰性，預計18日上午入住。

林富男說，為迎接日月光員工入住，員工近期也忙著做各項防疫準備，設計完善消毒動線，進門前要經過自動消毒水霧淨身、消毒水地毯及UVC滅菌燈等，經層層消毒才能進入飯店，力求讓防疫做到百分百。

入住員工除一律要有快篩陰性證明，也不可有群聚行為，日月光在每個樓層派宿舍管理師進駐，禁止入住者自行更換房間，也不得串門子，進房間後門要關上，也嚴禁隨意外出。飯店工作人員每3天到各房全方位噴霧消毒，飯店15樓頂樓平台備有洗衣機、洗衣台等供住宿者洗衣曬衣。

「這是新模式、新嘗試，也能為防疫盡點力！」林富男說，當初市政府、日月光公司來洽談時，他陷入長考，要考量員工安全、周遭商圈是否受影響等，評估當企業宿舍沒有防疫旅館的高風險，若做好各項防疫風險管控就沒問題，也能滿足企業非常時期需求，為防疫盡點社會責任，創造多贏。

為迎接日月光員工入住，高雄漢王飯店忙著做各項準備，日月光也派人到飯店設立進出刷卡機。記者王慧瑛／翻攝
為迎接日月光員工入住，高雄漢王飯店忙著做各項準備，日月光也派人到飯店設立進出刷卡機。記者王慧瑛／翻攝
高雄漢王洲際飯店位在鹽埕區，是高雄老字號飯店。記者王慧瑛／攝影
高雄漢王洲際飯店位在鹽埕區，是高雄老字號飯店。記者王慧瑛／攝影
為迎接日月光員工入住，高雄漢王飯店忙著做各項準備。記者王慧瑛／翻攝
為迎接日月光員工入住，高雄漢王飯店忙著做各項準備。記者王慧瑛／翻攝
為迎接日月光員工入住，高雄漢王飯店忙著做各項準備，也設計防疫動線。記者王慧瑛／翻攝
為迎接日月光員工入住，高雄漢王飯店忙著做各項準備，也設計防疫動線。記者王慧瑛／翻攝

日月光 宿舍

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