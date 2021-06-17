華邦電推出超低電壓NOR型快閃記憶體

記憶體大廠華邦電（2344）今（17）日宣布，推出全新1.8V 512Mb SPI NOR（編碼）快閃記憶體，可支援高達166MHz的標準SPI、Dual-SPI、Quad-SPI時脈速率。

華邦電表示，新推出的W25Q512NW SPI NOR快閃記憶體 ，對5G數據機、5G邊緣計算、雲端伺服器、光通訊數據機和智能化物聯網裝置等各種不同應用的客戶來說，程式代碼容量需求平均每兩年會提高二倍，而W25Q512NW的相容性可以幫助原始設備製造商（OEM）軟體團隊在開發具有更多個新功能的應用程式碼時，不會受到快閃記憶體容量的限制。

華邦電表示，全系列SPI NOR 快閃記憶體，在相同封裝上的腳位皆彼此相容。為了提供客戶更完整的選擇方案，除了原有的3V 512Mb W25Q512JV外，華邦電新推出的W25Q512NW SPI NOR快閃記憶體可以讓客戶輕鬆的使用更高容量的儲存空間，卻不需要修改PCB設計。

通過搭載W25Q512NW，客戶不僅能夠延長產品平台的使用週期，加快產品上市時間，節省開發新產品所需的時間和精力，同時還能借助單一快閃記憶體平台的使用，擴展延續客戶未來產品路線圖。

華邦電表示，W25Q512NW SPI NOR快閃記憶體，能夠滿足新興的5G應用對高品質與高容量的需求，再搭配華邦電全球銷售網及靈活、快速、穩定的供貨能力，華邦電可以滿足客戶從最低到最高快閃記憶體容量的最佳選擇。