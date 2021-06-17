富采領軍衝刺 台系iPad供應鏈地位升級

近期外媒拆解蘋果新款iPad Pro，赫然發現台廠零組件比重激增，地位大幅提升的最主要原因，來自Mini LED晶片以及背光產品扮演關鍵角色；其中，Mini LED晶片主要供應商富采投控（3714）功不可沒，成為最大贏家。

根據外媒拆解分析報告指出，新款iPad Pro採用Mini LED面板，而Mini LED 背光成本較傳統LED背光高出許多，成本約90美元，占iPad整體成本近二成，而富采負責供貨Mini LED晶片，成為推升台廠零組件供貨比重大增的主要因素。

富采目前的Mini LED年產能約100萬片，現階段大部分產能都將用於iPad Pro，下半年預料蘋果新款MacBook也會開始導入Mini LED顯示技術，富采因具備產能與技術優勢，可望再次躋身MacBook供應鏈，並成為主要供應商。

據悉，在蘋果帶頭採用Mini LED技術後，不僅成功開啟Mini LED元年，同時也為台廠開啟另一條藍海市場，目前已有許多陸系品牌廠開始與台系Mini LED供應鏈接觸，下半年訂單挹注可期。

此外，由於Mini LED是首次應用在消費性電子產品，新技術的毛利率也特別「香甜」，因此有助於提升富采的毛利率表現，目前新款iPad Pro已陸續在全球各地市場大量出貨，市場估計富采最快第2季有望轉虧為盈。

富采副總經理暨發言人張博儀日前指出，從目前的Mini LED訂單量來看，「估計很快就能看到公司轉虧為盈」，公司的毛利率從去年第4季約7.5%，今年首季成長到13.63%，而第2季因Mini LED量產出貨，在規模經濟推升下，毛利率還會走升。

法人認為，由於台廠過去在Mini LED耕耘許久，加上從上游晶粒、檢測分選，到中下游的晶片打印、背光模組、面板貼合等產業鏈，不但分工完整，而且都具有豐富的經驗，市場競爭力相當強悍，因此才能在蘋果鏈中扮演關鍵角色。