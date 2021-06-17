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供應鏈傳出 京元電部分篩檢陰性外籍移工今提早復工

經濟日報 / 記者謝佳雯李孟珊／即時報導

供應鏈傳出，原本遭到全面停班的半導體測試廠京元電（2449）外籍移工，在經過多次的篩檢後，上百名外籍移工已提前三天、於今（17）日復工，可望減緩對客戶端6月營收的衝擊。

京元電證實，今日復工的約180名外籍移工，皆通過兩次快篩和兩次PCR檢測為陰性，都是經過疾管局和疾病防疫指揮所同意才回到工作崗位的。

京元電爆發外籍移工群聚感染新冠肺炎，政府要求該公司的外籍移工自本月7日起全面停工14天，產線降載復工，京元電預估6月產量減少30%至35%，部分停工項目占公司6月營收比例約30%至35%。

從京元電的外籍移工停工時間計算，原定計畫是持續至本周日（6月20日）為止，下周一才能讓沒有染疫、也沒有被匡列居家隔離的外籍移工全面上工。

因苗栗已有京元電、智邦（2345）、超豐（2441）、京鼎（3413）等多家電子廠傳出疫情，中央疫情指揮中心於15日和16日兩天針對集中檢疫所六個廠區高風險居家隔離者進行第一次採檢，總人數約1,400人。

而測試廠京元電則受到群聚染疫規模較大影響，成為上述廠商中，唯一一家外籍移工全數遭到停工的廠商。京元電外籍移工人數約2,000人。

不過，因京元電的外籍移工已經陸續經過多次篩檢，供應鏈傳出，京元電現已獲得政府同意，讓確認為陰性的外籍移工提前復工，重回生產線，比原定計畫提前三天，並傳出有上百位員工已於今日重回工作崗位。

受到影響的IC設計公司指出，因政府嚴格禁止其他廠區的人力支援，所以上周的生產線情況比預期差，人力減半、甚至更少，外籍移工停班對於生產線影響大，若能提前復工，將可降低衝擊。

移工 京元電

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