中華電信宣布 成為Google Cloud菁英合作夥伴

台灣電信龍頭中華電信（2412）表示，經營全球雲端市場多年，自去年取得Google Cloud 經銷商夥伴資格後，今年持續擴大與Google合作，17日宣布正式成為Google Cloud 菁英合作夥伴(Google Cloud Premier Partner)；未來提供企業更全面性的Google Cloud整體解決方案，包含顧問導入、Partner Interconnect、系統架構檢視及優化、服務遷移、7x24維運服務等。

中華電信強調，取得Google Cloud菁英合作夥伴資格後，將以資通訊能量，整合大數據、IoT物聯網、AI等專業能力，有效串聯雲、網、端，提供企業混合雲等專業虛實整合服務。

中華電信表示，與Google Cloud自2020年合作至今，服務範圍涵蓋製造業、資訊業、系統整合服務業等，客戶應用範疇包含數位轉型、AI機器學習、混合雲等解決方案，透過Google Cloud高效能、高彈性、低延遲等特性，結合中華電信提供的Google Cloud Interconnect直連服務，協助企業打造安全穩定的雲端解決方案，為企業雲端應用的最佳選擇。

因應企業數位轉型上雲需求，中華電信認為，智慧、安全且彈性的基礎設施是不可或缺的，企業期待橫跨地端資料中心及雲端服務的各項應用，能兼顧需求與成本的整合性服務，是中華電信「雲端解決方案」的服務理念及特色。

中華電信表示，提供多雲管理系統(CHT Multi-Cloud User Portal)，可同時管理Google Cloud、Azure、AWS及中華電信hicloud等多種公有雲服務。另外，透過多雲交換平台(CHT Multi-Cloud eXchange, CMCX)，整合Google Cloud、Azure、AWS等網路直連服務，使用專屬線路連接國際知名雲平台業者，以更有效率的方式協助企業進行跨平台管理與分析，藉由中華電信的網路優勢，以及具有資料中心、資安、雲端等專業團隊的豐富經驗，能提供企業最具競爭力的多雲架構服務。