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研調機構IC Insights估：全球記憶體市場今年將成長32%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

今年以來全球記憶體產業持續回升，不僅需求強勁，現貨價及合約價也一路上揚，近日據市場研究機構IC Insights的最新《麥克林報告》(McCelan Report)預估，2021年DRAM銷售額有望成長41%，NAND的銷售額則可能增長22%。

近日韓聯社引述報告預測，全球記憶體晶片市場今年將成長32%，有利於主宰該領域的韓國晶片製造商。據市場研究機構IC Insights的最新《麥克林報告》(McCelan Report)，2021年DRAM銷售額有望成長41%，NAND的銷售額則可能增長22%。

此外，該研究報告也預估，預料下半年DRAM價格繼續攀升。NAND的價格1Q20至1Q21第一季期間下跌26%，但其會在2Q21趨穩，並在今年剩下的兩季上升。

除了記憶體之外，IC Insights也預測，今年類比IC市場將成長25%，邏輯IC市場同期則擴大24%。整體IC市場2021年預料會增長24%，平均售價與出貨量分別成長2%和21%。先前這家機構預估整體市場會成長19%。該報告也指出，此24%成長，將是IC整體市場過去16年來最大同比成長幅度，僅遜於2010年的33%和2017年25%擴張。

NAND和DRAM是韓國兩大晶片公司，其中三星電子與SK海力士的主要出口品。今年第一季三星在NAND和DRAM都擁有全球最大市占率，分別達到33.5與42%。SK海力士是全球第四大NAND與第二大DRAM供應商，各享有12.3和29%的市占。

NAND DRAM

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