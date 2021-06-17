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居家防疫助創新高 遠傳friDay影音收視人數成長逾75%

經濟日報 / 記者陳虹妃／即時報導
疫情推升需求 遠傳friDay影音收視人數續創新高，成長逾75%。圖/業者提供
疫情推升需求 遠傳friDay影音收視人數續創新高，成長逾75%。圖/業者提供

新冠疫情三級警戒至今已超過一個月，躲在家追劇就是最好的防疫。遠傳（4904）friDay影音觀察發現，疫情成為影音需求的重要推手，不僅新會員增加9成，APP下載量較五月中旬前成長4成，端午連假在線收視人數更達史上新高，成長逾75%，以戲劇和電影最「吸睛」，戲劇冠軍為獨家韓劇《模範計程車》、日劇《大豆田永久子與三個前夫》最受青睞。電影收視人數也有高達2倍的成長，以兩大男神孔劉與朴寶劍主演的《永生戰》最熱門，甫上架就居冠；綜藝和動漫也分別創下2倍和1倍的成長率，分別由《Runnimg man》、《咒術迴戰》奪冠。

疫情期間在家追劇，不要只躺在沙發上，在家運動健身也是防疫的重要一環！遠傳friDay影音上周起特闢健身節目《爽健零時差》，讓用戶在家也能學習健身運動，影片上線短短一周，收視人數成長就高達3倍，其中以藝人小禎、教練Nancy共同教學的《在家可以做的徒手訓練》、《健身新手入門怎麼練》這兩部入門款最受歡迎，在家就能跟著影片一起動，已成為居家看片的新風景！

眾多鬼滅迷期待許久的日本影史票房第一《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，本週上架遠傳friDay影音，即日起到7/16前購買單片，即可抽中限量的鬼滅之刃6吋頭型零錢包，購買數位珍藏版還享兩次抽獎機會！遠傳friDay影音付費會員在6/18起觀看鬼滅之刃全系列電影或戲劇作品，也可獲得看片點數，還有機會兌換鬼滅之刃刀鞘鑰匙圈等周邊好禮，遠傳friDay影音一次滿足影迷的收集慾望。活動網址請點此

鬼滅之刃劇場版_無線列車篇。圖/業者提供
鬼滅之刃劇場版_無線列車篇。圖/業者提供
爽健零時差。圖/業者提供
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遠傳 健身 疫情

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