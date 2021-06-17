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三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

友達精準防疫 2200名移工篩檢全陰性

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

因應本土疫情嚴峻，面板大廠友達（2409）今（17）日表示，近期已安排全體外籍作業人員進行新冠肺炎篩檢，五個廠區共2,200名人員篩檢結果均呈現陰性反應，確保第一時間同仁無感染疑慮。

友達表示，為保障第一線直接人員安全，日前委託專業醫事人員於本月9至16日進駐廠區，為全體外籍作業人員進行新冠肺炎篩檢。友達本次篩檢作業是在廠區內委託醫院自辦篩檢站，安排員工分梯、分時、分流進行篩檢，一周內於5個廠區完成2,200名外籍作業人員篩檢，大幅降低因移動至外部篩檢站衍生的染疫風險。

友達指出，自去年疫情開始之初，公司即積極配合政府防疫政策，並滾動式地推升防疫規格，以高標準落實環境衛生，強化每日員工主動通報和健康管理，以及分群、分棟、分流的足跡管理。

此外，也對宿舍進行降載作業，預防染疫風險，全面執行分艙、分流管理措施，營造更安全、衛生的職場環境。

友達 疫情 肺炎

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