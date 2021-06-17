熵碼與力旺合作開發全方位硬體安全解決方案

台灣硬體安全IP供應商熵碼科技今日宣布聯手母公司力旺（3529），憑藉硬體安全矽智財（IP）技術獲得DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)認可，旗下多項產品獲DARPA 採用列入Toolbox 供應鏈，未來將進一步參與DARPA推動的多項安全架構發展計畫。

力旺所研發的NeoFuse (One-Time Programmable Memory; OTP) 和NeoPUF (Physical Unclonable Function; PUF) 乃硬體安全儲存及產生密鑰所需基石。而熵碼科用力旺的OTP及PUF開發硬體安全信任根PUFrt以及硬體安全處理器PUFiot，在硬體安全最重要的關鍵技術上，跨出創新的一步。

熵碼不斷拓展、創新PUF應用，利用此獨特且不可複製的「晶片指紋」技術，開發出兼具原生硬體指紋PUF、安全存儲OTP、高品質tRNG（真亂數產生器）、方便系統整合的控制器與系統接口 (APB)、與全方位的防竄改設計硬體安全信任根IP --PUFrt，為市場帶來易整合、性價比高的硬體安全方案選擇。

PUFiot則是在硬體安全信任根技術上納入加密演算法協助客戶加速設計整合，可搭配CPU核 (如RISC-V)，扮演安全協同處理器角色來執行應用程式所需安全功能，實現全方位的安全中央處理器。