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戴爾推儲存新品 將數據轉為高價值商業洞察

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

戴爾科技集團今（17）日宣布推出Dell EMC PowerStore企業儲存系統的效能升級版，包含全新軟體與自動化功能，同時發表PowerStore 500機種，其企業級效能與功能可支援更多商業與使用情境。

另外，同時推出以最近發表的Dell EMC PowerEdge 伺服器為基礎的Dell EMC VxRail 超融合基礎架構（HCI），為企業帶來更高效能。

戴爾科技集團作為HCI系統領導廠商，此全新HCI解決方案還包含了全新軟體升級功能，以及創新的動態節點，優化用戶使用VxRail的模式，以更有效運用現有資源與戴爾科技集團儲存解決方案，來支援各種要求嚴苛的工作負載。

根據戴爾科技集團數位轉型指數調查，數據已然成為企業推動數位轉型時的最大障礙之一。研究機構Forrester Consulting最新的調查2發現，雖然有66%的受訪企業表示數據是公司的命脈，並視公司為數據驅動型企業；然而，卻只有21%的企業表示將數據視為資產，依數據調整其營運優先順序。戴爾科技集團台灣區總經理廖仁祥表示，數據產生與使用的地方比以往任何時候都多，對許多企業來說，暴增的數據已成為負擔而非商機。要將數據轉化為高價值的商業洞察，企業必須要有一個更靈活、與時俱進且高擴充性的IT環境。

廖仁祥進一步指出，透過現代化解決方案、現代化平台及網絡安全推動數位創新，是企業必需把握的優勢。相信透過新推出的PowerEdge、PowerStore與VxRail解決方案，將能協助客戶建立且強化數據賦能效益，在不斷變遷的市場中持續創新並維持競爭優勢。

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