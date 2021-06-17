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鴻海MIH電動車聯盟25日舉行會員大會 今發出邀請函

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
鴻海集團成立MIH聯盟，積極進軍電動車領域。擷自鴻海集團網站
鴻海集團成立MIH聯盟，積極進軍電動車領域。擷自鴻海集團網站

鴻海（2317）集團推動的電動車MIH平台今（17）日發出邀請函，邀請會員參加25日登場的「MIH Consortium線上成立大會」，屆時將公布組織章程、會籍、運作和服務更新。

6月25 日登場的MIH Consortium線上成立大會，將公布組織章程、會籍、運作和服務更新。 除此之外，活動中也安排各種主題演講和問答。

MIH聯盟指出，屆時講者包含WISPRO世博執行長曾志偉、J.D. Power君迪中國區汽車產品事業部總經理蔡明、SGS台灣互聯暨產品事業群副總經理郭耀文、Gartner資深研究總監Pedro Pacheco及IHS Markitu全球總監Vijay Subramanian 。

MIH聯盟規劃，7月MIH聯盟正式成立獨立運作，10月將會發布新的EV Kit工具平台；2022年規劃推出電動大巴（E-bus），2023年C級距電動車（Model-C）量產上市等計畫。

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