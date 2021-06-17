太陽能裝置落後 業者籲開放國外模組電池進口

政府積極獎勵綠電政策，藉以穩定電力供應，但太陽光電發電系統商業同業公會今（17）日表示，太陽能裝置速受到疫情及原材料飆漲影響，進度遲緩，為讓落後的進度能迎頭趕上，今日提出建議開放國外模組及電池產品進口等五大建言，以利能如期達成2025年達20GW（10億瓦）目標。

太陽光電發電系統商業同業公會指出，截至今年4月止，台灣太陽能裝置量累計達 6.12GW。但今年的安裝速度遲緩，除受新冠肺炎疫情影響外，模組材料供應市場秩序混亂，竟然也是重要原因。

為避免太陽能安裝進度緩慢，影響政策設定裝置目標，太陽光電發電系統商業同業公會今日提出五項建言。

首先是，建議多元開放國外模組及電池產品進口，促使國內安裝市場取得充裕的模組供應並穩定交期，避免違約情事發生，讓臺灣的系統產業在政府的政策支持下，系統價格與競爭力能與國際接軌。

其次，考量 VPC 模組享有躉購費率加成優惠，其模組製造商應有協助政府達成政策目標義務，為避免模組供應秩序影響安裝量達標，政府宜儘速建立VPC 模組廠商供貨的信用評鑑管理制度，確保產業鏈有更健康且更穩健的市場環境。

此外 ，有鑑於今年銅電纜、金屬支撐架及模組等各項系統原物料飛漲，已造成業界難以為繼，建議躉購費率計算公式應有年度中反應系統原物料漲幅的彈性設計，例如參考工程會營造工程物價指數作法，各項系統原物料的漲幅應適

時反應在 111 年躉購費率計算，貫徹政府提供5.25%最低投報率誘因的躉購制度精神，持續鼓勵民間以私有資金投資設置。

第四項是，為確保未來太陽光電可穩健地大量供電及配合未來傍晚尖峰調度，建議 111 年躉購費率計算應納入太陽光電系統結合儲能設備的示範導入，促使系統產業，先期養成太陽光電結合儲能設備的應用經驗，並就離海邊二公里內高鹽害地區要求太陽光電設置，應符合耐腐蝕施作標準及材料檢測認證，以確保未來大量海邊系統運轉結構及電氣可靠度，並將墊高的系統成本，給予合理的躉購費率加成。

最後是業者期待五贏結局：「投資者贏—準時掛表售電」、「政府贏—順利達成目標」、「模組廠贏—信守合約承諾」、「產業贏—綠電加持競爭力」，以及「民眾贏—低碳環境保健康」的五贏局面。