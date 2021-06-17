鴻海旗下可購樂攜南六 推白天使三層雙鋼印醫用口罩

鴻海（2317）集團旗下可購樂平台繼去年年底與口罩國家隊南六企業（6504）合作獨家推出「好運到」口罩深受消費者的喜愛，而南六企業在經過數月的研發推出「白天使」三層雙鋼印醫用口罩，也選擇可購樂平台獨家開賣限量1500組，一直到七月底只有在可購樂平台才可以買到。

南六企業總經理黃和村表示，自去年2020年新冠疫情開始，南六企業有幸成為國家隊的一員，身為社會公民的一份子，有鑑於醫護人員，高風險第一線人員，需要大量接觸人群，以及每天依舊需要外出或上班的族群，需要更強的保護力。有鑑於此，南六企業不斷思考如何將口罩外層本身就可以阻絕病毒和細菌的方法。

黃和村指出，經過數月的研發，「白天使」口罩正式上市，與一般市售的醫用口罩不同處在於，一般醫用口罩外層（防水層）為紡黏不織布，用以阻擋飛沫、水滴、灰塵及血液等；中層（靜電過濾層）為熔噴不織布，過濾細菌及微粒。並不具備抗菌功能。「白天使」三層雙鋼印醫用口罩於最外層（創新複合紡黏不織布纖維）即可阻絕病毒和細菌，病毒和細菌不易沾染於外層，防護更升級。生產出的第一批已立刻捐贈予高雄市政府挺最辛苦的第一線的醫護警消以及從業人員，也希望所有需要的消費者可以在可購樂平台上買到，同島一命，合心抗疫。

可購樂平台的總經理王孟芸感謝南六企業黃和村總經理對於可購樂平台的信任而再次合作，親自使用「白天使」三層雙鋼印醫用罩後的心得為，白天使口罩戴上去後有一種被包覆的安心感，卻很透氣，且整天配戴後耳帶也不會造成耳朵的不適，戴著白天使口罩可以保護自己保護家人，在全民在等待疫苗的同時，選擇可以有防疫功能的商品相當有必要。