myVideo收視排行榜 怪胎、火神的眼淚、鬼滅之刃居冠

myVideo上半年收視排行榜出爐，受全台三級警戒至今超過一個月影響，本土最大OTT平台myVideo從大數據資料分析，疫情不僅讓全民對影音娛樂需求遽增，民眾的收視習慣也有所改變，myVideo「戲劇館」、「兒童館」在防疫期間觀看時數大幅成長近7成，新用戶更成長超過1倍。

台灣大（3045）表示，myVideo上半年用戶總累積觀看次數皆比去年同期成長超過5成，根據myVideo公布的《2021上半年myVideo影視觀看排行榜》，台劇表現亮眼，由myVideo共同出品、林柏宏主演的電影《怪胎》與戲劇《火神的眼淚》，分別摘下電影和戲劇榜冠軍，林柏宏在兩部作品中演技精湛，儼然成為新一代男神「收視王」，《鬼滅之刃》則穩拿動漫榜排行榜冠軍。

此外，myVideo六月更是強檔不斷，由安潔莉娜裘莉主演的驚悚片《那些要我死的人搶先版》，以及BBC最新英劇《窒息家族》，也在myVideo上熱播中。

2021上半年myVideo戲劇排行榜前三名，依序為myVideo共同出品的《火神的眼淚》、章子怡首部主演的電視劇《上陽賦》，以及從三種女性角度探討生育議題的《未來媽媽》。今年台劇熱潮持續延燒，強勢帶動myVideo平台流量，排行榜前十名中就入榜四部，且與《火神的眼淚》一樣由myVideo共同出品的《天橋上的魔術師》、《未來媽媽》皆叫好叫座入榜前五名，顯示myVideo投資優質台劇的眼光精準。

這些原創台劇不僅反映出台灣特有的社會背景與現象，深入寫實的情節也引起觀眾共鳴，如《火神的眼淚》播出時正巧碰上疫情爆發時期，觀眾追劇時不僅更了解消防員的辛苦，實際看到消防員們在防疫第一線的付出，也讓民眾對抗疫心有一同，在社群軟體上發聲堅守居家防疫。