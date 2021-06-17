台積電衝刺3奈米 夥伴應材、新思科技助力

台積電（2330）積極衝刺3奈米，3奈米將依計畫於2022年下半年量產，相關夥伴包含應用材料、新思科技今（17）日同步發布推動3奈米技術創新進展。

應用材料公司今日表示，推出一種嶄新的佈線工程設計方法Endura Copper Barrier Seed IMS ，該方法能促使先進邏輯晶片微縮到 3 奈米節點及更小尺寸。

目前全球各大晶圓代工邏輯客戶現已使用 Endura Copper Barrier Seed IMS 系統。應材已於 2021 年邏輯晶片大師課程 (2021 Logic Master Class) 中，討論更多有關這項系統及其他邏輯晶片微縮創新技術的資訊。

另外新思科技近日已宣布針對台積公司最先進3奈米製程技術，新思科技的數位與客製化解決方案已通過台積公司最新設計參考流程(design-rule manual，DRM)及製程設計套件(process design kits)的認證。植基於多年來的廣泛合作關係，該認證將提供共同優化的工具、流程和方法，使客戶能實現該製程所帶來的最大功耗、效能和面積(PPA)表現，進而加速新一代高效能運算(HPC)、行動、5G和AI 晶片設計的創新。

台積電設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，「台積公司的先進技術需要全新層次的EDA協作與創新，以實現3奈米製程技術的高效能和低功耗目標。我們與新思科技的長期合作有助於加速客戶取得台積公司最新製程所提供的優勢，並讓台積公司最新流程所帶來的效益達到極大化。我們雙方將持續密切合作，為HPC、行動、5G和AI應用實現新一代的設計。」