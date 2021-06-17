3M超前部署 白板貼神隊友助員工居家上班更便利

台灣新冠肺炎疫情近期影響劇烈，美商3M台灣子公司以降低同仁染疫風險為前提，於台灣疫情升溫之初即實施分區、分流、分班與居家辦公的工作模式，並推出多項員工關懷措施，特別提供自身產品「3M Post-it® 利貼®狠黏™多用途白板貼」給員工，讓需在家上班並照顧學齡兒童的員工能減輕工作與家庭平衡的壓力。

3M在台灣深耕超過半世紀，積極推動友善職場等多項員工福利措施，其中，免費提供有「居家辦公神隊友」之稱的自家產品利貼®狠黏™多用途白板貼，也讓必須在家工作的3M員工可以兼顧工作與皮孩管理，安心在家渡過疫情嚴峻時刻，等待回歸正常生活。

美商3M台灣子公司早於5月13號即宣布實施分區、分流、分班與居家辦公的工作模式，盡量降低因通勤上班或在辦公室群聚造成感染。受惠於近年的企業數位轉型措施，包含台灣在內的全球3M已在去年全球疫情爆發前將各式流程線上化、營運全球化，在過去一年多全球疫情影響下，部分同仁早已習慣線上會議、遠端工作等數位時代的全新工作型態，儘管疫情影響生活，但對3M台灣日常企業營運衝擊不至於過大。

提前開始居家辦公外，3M台灣也推出一系列疫情配套措施，包含醫療用口罩等防疫物資員工團購、同仁疫情關懷專線等企業服務，確保同仁抗疫配備充足也照護同仁的心情健康。最特別的是，3M還使用自家產品3M Post-it® 利貼®狠黏™多用途白板貼，讓員工在家上班更省新、更便利，充份發揮「科技改善生活」的品牌精神。

3M台灣非常多員工都是在職期間成為人父、人母，如同疫情爆發以來所有的父母一樣，他們也面對同時要在家裡工作及照顧學齡兒童的困境，針對這一問題，公司特別腦力激盪出提供「3M Post-it® 利貼®狠黏™多用途白板貼」給員工的想法，透過其可以貼在任何表面上及清鬆擦乾淨書寫痕跡的產品特性，讓父母可以更方便的與兒童互動，也可以成為兒童自在的塗鴉區。

精力旺盛且好奇心強的學齡兒童，總是不斷干擾居家辦公的父母甚至是打斷線上會議的進行，儘管困擾，但多數父母也不願意為此苛責小朋友」，美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖博士表示，有鑑於此，我們發揮企業創意DNA，腦力激動出了提供內部同仁白板貼的想法，讓他們運用白板貼提供家裡的小朋友塗鴉、規劃線上學習行程等，減輕蠟燭兩頭燒的心理壓力，也讓小朋友們有地方發揮他們的創意。