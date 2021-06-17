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【6/17確診地圖】本土新增175例、新增19死！新竹增10例長照機構染疫

評／為了滾動式防疫，警察該當「萬用工具人」嗎？

燦坤推「618好日」優惠活動 刷悠遊付享現折500

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

3C通路龍頭燦坤（2430）為搶攻618網購商機，推出「618好日」強檔促銷優惠，折扣下殺4折起，強調好生活、好價格、好折扣，並發揮實體通路優勢，實體、網路同享購物優惠。

燦坤表示，防疫期間，民眾喜歡宅家買好物，「618好日」即日起至6月30日，購買指定3C商品刷悠遊付，再送防疫券享現折500元，限量共800張，燦坤門市、燦坤線上購物皆可兌換。

燦坤指出，「618好日」爆品快報，超殺折扣及話題十足、期間限定商品報你知， SHARP 70型AQUOS真8K日本原裝液晶顯示器，原價249,000，檔期優惠4折價99,900元，買就送SHARP 70型4K電視(市價42,900)，再送泡腳機或筋膜槍，好禮2選1。

B&O PLAY 真無線藍牙耳機，原價10,990，618促銷價只要5,990元，下殺54折；燦坤獨家限定優惠，米家掃地機器人，原價7,895，特價6,895元，現省1,000。

Dyson強檔機種合購價，Dyson Digital Slim Fluffy Extra吸塵器+Dyson 空氣清淨氣流倍增器TP00，原價41,400，超殺組合價27,900，折扣直降68折，再送原廠收納架(市價4,500元)；燦坤618推薦高CP值家電商品，東元（1504）TECO 100公升雙門冰箱，原價7,990，75折促銷價5,999元。

即日起至6月30日，「618好日」再加碼燦坤會員獨享優惠，購買指定3C商品刷悠遊付，依活動辦法再送防疫券享現折500元。活動商品推薦，SAMSUNG Note20 Ultra 12G/256G， 原價43,900元，限量福利價21,900元，刷悠遊付再抵500元，折扣低於5折。

宅家自煮生活，Panasonic 27公升變頻燒烤微波爐，原價7,990元，優惠價5,890元，刷悠遊付再省500，直降68折。

全台三級防疫期間，學生停課不停學，家長想為家中孩童添購或汰換遠距上課設備又有新選擇。三星Samsung推出平板電腦新品Galaxy Tab S7 FE 5G、 Galaxy Tab A7 Lite，6/18起燦坤通路全面開賣。

燦坤強調，Galaxy Tab S7 FE 5G為輕旗艦型平板，配備S Pen，亦可加購外接鍵盤設備，新機價19,900元起，加入Samsung會員領取序號，Galaxy Tab S7系列指定機種享千元現折優惠；Galaxy Tab A7 Lite入門型8.7 吋平板電腦，以方便攜帶的輕巧機身，打造不受時地限制的高學習力，內建Samsung Kids兒童模式亦可讓孩子盡情探索數位世界，家長輕鬆入手價只要5,490元。

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