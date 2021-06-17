快訊

承認外購新冠肺炎疫苗進貨速度慢 陳時中再道歉

小英要大家多外帶支持店家 讀者苦笑問蔡「店都收了」

Apple car會推出嗎？ 庫克：袖子裡會藏一些東西

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 法新社
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。 法新社

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在歐洲Viva Tech中參加線上會議，庫克被問及蘋果正在開發的新產品和項目，比如「蘋果汽車」。在這個話題上，他一如往常的謹慎，只是簡單地說「我們的袖子裡總是藏著什麼東西。」

在會中庫克提到相當多方面，例如蘋果對隱私的承諾、AR的未來、iOS與Android的不同之處等等。

庫克被問及即將推出的產品，如傳聞已久的Apple Car，他拒絕談論，並表示他會保守這個秘密。庫克還說，「我們總要有所準備。」

不過庫克還表示，蘋果啟動的很多項目都失敗了，而且永遠不會發貨。「失敗是生活的一部分，無論你是一家新公司還是一家存在已久的公司，失敗都是生活的一部分。如果沒有經歷過失敗，就說明沒有嘗試足夠多不同的事情。」

「我每天都遭遇失敗，我們也確實允許自己失敗。但只是內部失敗，而不是在外部失敗，因為我們不想讓用戶捲入。但我們開發了一些東西，然後決定不出貨。我們開始沿著某條路走下去，有時候也會在這個過程中發現新東西做出重大的調整。」

不過，庫克再度暗示了未來蘋果會推出AR相關產品，「我們首先在我們的手機和iPad上使用AR，然後我們將看到產品方面的發展。」

庫克 蘋果 AR

延伸閱讀

蘋果Podcast訂閱服務 在台灣及全球170多個國家地區推出

蘋果開發者大會 聚焦AR應用

新版iOS 15蘋果兩款舊設備也能更新 網：買到真的賺到

蘋果WWDC發表新軟體 凸顯將裝置與服務融合強項

相關新聞

三件事讓你一次搞懂5G CPE

時下最夯的網路技術就是5G行動通訊技術。而在台灣，行動網路應用相當熱門，而且主要的連線裝置是手機。除了戶外與移動連網應用，在居家上網時，大多數台灣民眾也會選用行動寬頻

特斯拉挪威踢鐵板！「充電變慢」遭法院判須賠每位車主新台幣45萬

根據外媒報導，特斯拉因 2019 年更新充電速度、充電量將其變慢，遭到挪威法院裁罰，需向每位挪威 Model S 車主賠款約 16,000 美元（約台幣 45 萬）。

Apple car會推出嗎？ 庫克：袖子裡會藏一些東西

蘋果執行長庫克（Tim Cook）在歐洲Viva Tech中參加線上會議，庫克被問及蘋果正在開發的新產品和項目，比如「...

海運解決方案新創業者BlueX Trade 藉AWS服務縮減傳統海運作業流程

創立於2018年，並且在台灣、美國設立總部的海運解決方案新創業者BlueX Trade，今日 (6/16)對外分享如何藉由AWS旗下雲端服務協助海運業者數位化轉型。

Intel進軍SmartNIC市場 藉由IPU設計加速資料中心運算效率

在The Six Five Summit活動中，Intel宣布以多架構XPU發展理念，推出名為IPU (infrastructure processing unit,架構處理器)的可編程網路運算元件，讓各類網路服務運作過程可降低CPU資源佔用比重。

華碩攜手台酒打造電競泡麵 對上宏碁在台擴大布局的電競能量飲料

繼日前透過ROG電競聯盟活動攜手營多印尼極品炒麵，並且推出ROG X 營多麵聯名泡麵碗之後，華碩再次宣布與台灣菸酒公司合作打造ROG X 台酒電競泡麵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。