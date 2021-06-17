Apple car會推出嗎？ 庫克：袖子裡會藏一些東西
蘋果執行長庫克（Tim Cook）在歐洲Viva Tech中參加線上會議，庫克被問及蘋果正在開發的新產品和項目，比如「蘋果汽車」。在這個話題上，他一如往常的謹慎，只是簡單地說「我們的袖子裡總是藏著什麼東西。」
在會中庫克提到相當多方面，例如蘋果對隱私的承諾、AR的未來、iOS與Android的不同之處等等。
庫克被問及即將推出的產品，如傳聞已久的Apple Car，他拒絕談論，並表示他會保守這個秘密。庫克還說，「我們總要有所準備。」
不過庫克還表示，蘋果啟動的很多項目都失敗了，而且永遠不會發貨。「失敗是生活的一部分，無論你是一家新公司還是一家存在已久的公司，失敗都是生活的一部分。如果沒有經歷過失敗，就說明沒有嘗試足夠多不同的事情。」
「我每天都遭遇失敗，我們也確實允許自己失敗。但只是內部失敗，而不是在外部失敗，因為我們不想讓用戶捲入。但我們開發了一些東西，然後決定不出貨。我們開始沿著某條路走下去，有時候也會在這個過程中發現新東西做出重大的調整。」
不過，庫克再度暗示了未來蘋果會推出AR相關產品，「我們首先在我們的手機和iPad上使用AR，然後我們將看到產品方面的發展。」
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