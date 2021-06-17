微軟攜英業達啟動5G智慧工廠 樹立代工廠升級新典範

為實現智慧製造，台灣微軟與英業達（2356）今（17）日宣布簽署合作備忘錄，啟動「Inventec 5G Smart Factory IoT 平台建置計畫」，攜手打造全新 5G 智慧工廠架構，透過微軟旗下以虛擬化運作的雲原生（cloud native 5G private core）網路解決方案 Affirmed Networks，開啟雙方戰略合作，以企業專網解決方案樹立代工廠升級新典範。

英業達成立至今逾 40 年，以筆電、伺服器製造奠定基礎，跨界投入雲端運算、無線通訊及 IoT技術，開啟其製造轉型旅程，非常重視企業創新價值與策略布局，因此 2019 年在其他企業仍受限於傳統 IT 架構時，英業達便成立 5G 研發中心，並於 2020 年開始應用 5G 技術至產線中，藉由實際展現導入 5G 帶來的數據提升、運作成效等實績，化被動服務為主動，搶先掌握客戶需求。

英業達董事長卓桐華表示：「此次選擇與微軟旗下的 Affirmed Networks 合作，不僅是看重其在核心網路解決方案上豐富的經驗，更在功能完整性、資安以及與 5G 的連結性上都符合我們的需求。希望雙方合作不只可使英業達改善製程的學習曲線及效率，同時也能樹立產業標竿，進一步協助其他製造大廠建造智慧工廠，開創全新的 5G 智能時代。」

台灣微軟總經理孫基康表示：「全球疫情加速各產業的數位轉型步伐，5G 則是串起『邊緣』和『雲端』的關鍵，然而這項技術能否被靈活應用，須仰賴成熟的通訊生態系統。微軟雲端相關解決方案，將能以更安全且高效的方式為5G生態系統帶來更多創新的服務與體驗。Affirmed Networks 基於雲原生的解決方案，能賦予企業和社會全新機會與視野。英業達的智慧工廠，結合了微軟的雲端平台與英業達的基礎架構完整解決方案，配合 5G 帶來的優勢，打造製造業轉型的解決方案的全新典範。」

英業達雲網方案事業部經理江智偉表示：「英業達智慧工廠最重要的轉型，即是將核心網路轉換為靈活的雲端版本，因此更容易在雲端平台上運作各種應用，開發介面的界接也相對容易與方便，而我們借重 Affirmed Networks 優秀的核心網路解決方案，以及支援 5G 網路需求，發展出有別以往的商業模式。」